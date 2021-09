Lecaros: “Mi objetivo principal es llegar a la selección”

Alexander Lecaros, futbolista peruano, habló sobre los motivos de su salida del Botafogo y respecto a sus objetivos a largo plazo.

Pese a no contar con muchos minutos en el Botafogo, sorprendió mucho la desvinculación de Alexander Lecaros del ‘Fogao’. El mediocampista brindó declaraciones en donde explicó las razones de su salida del equipo brasileño y sobre su deseo de integrar la Selección Peruana.

El ex jugador de Cusco FC reveló que los problemas financieros del Botafogo fueron los principales factores de su salida de Brasil: “No es una novedad que la situación financiera de Botafogo esté complicada. Necesitaban disminuir el monto de salarios y yo fui una de esas opciones con otros jugadores más”.

El futbolista de 21 años se refirió a su no adaptación al fútbol brasileño: “Creo que me faltaron oportunidades. Desde marzo pasaron muchas cosas que no dependían de mí para para poder resolverlas. En el panorama completo el 2021 no fue un buen año, pero llevo conmigo todas las experiencias y todo el aprendizaje durante este tiempo”, declaró para El Bocón.

Por último, ‘Ale’ no ocultó su deseo de encontrar un nuevo equipo para que pueda llegar a jugar en la Selección Peruana: “Mi objetivo principal es jugar y tener continuidad, consolidarme en un equipo y llegar a la selección”, concluyó.

El jugador peruano jugó en dos equipos a lo largo de su paso por Brasil, defendió las camisetas del Botafogo y Avaí. En el equipo de Rio de Janeiro disputó 14 partidos, en donde no marcó ni asistió. Mientras que en el Avaí solo jugó solo un encuentro, este fue en el equipo sub 23 del conjunto del ‘León de la Isla’.