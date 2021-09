Miguel Araujo: “Estoy preparado para jugar ante Chile”

Miguel Araujo, jugador del Emmen de Países Bajos, habló sobre la posibilidad de volver a ser convocado en la Selección Peruana.

A solo tres días para que Ricardo Gareca otorgue la lista de convocados para los partidos de la próxima fecha triple de Eliminatorias. Miguel Araujo, defensa del Emmen, se refirió a volver a ver su nombre en la lista de llamados para defender la ‘blanquirroja’.

El central peruano reveló que no lo sorprendió no ser llamado en la última convocatoria y que está preparado para volver a la ‘sele’: “Estoy listo para jugar ante Chile, estoy preparado. Entreno todos los días en mi club mirando de reojo a la Selección para poder entrar y estar en el once, primero hay que estar en la lista. Realmente no me sorprendió no estar en la última convocatoria. Creo que uno como jugador, con los años, uno se las huele. Yo me las olía”.

El ex jugador de Alianza Lima dejo ver sus ganas de defender al Perú: “Yo quiero estar en la Selección. Algunos compañeros también han jugado Segunda división y han estado convocados, yo voy a trabajar al cien por ciento para poder estar y si no estoy, voy a hinchar por ellos. Me hubiese encantado tener más partidos y minutos en la Copa América. Uno jugando dos o tres partidos se acomoda más al equipo, me encantaría pero es decisión del entrenador”.

¿Con o sin la ‘culebra’ y la ‘foquita’?

El defensa del Emmen opinó sobre el momento de la ‘Foquita’ Farfán: “Yo creo que Jefferson sí podría ser convocado para el partido contra Chile. Si no está para 90, puedes darle 15 minutos y resuelve. Él ha entrado y ha marcado en estos últimos partidos. Definitivamente me alegra por la situación de Alianza Lima, yo soy hincha y siempre lo he dicho. Qué bueno que esté peleando arriba, que haya vuelto Farfán y con goles. Es un líder y siempre va a sumar, estoy contentísimo”, declaró en RPP.

Por último el back central de años lamentó la lesión de Carrillo: “Si André Carrillo es baja, ofensiva y defensivamente perderíamos mucho. Esperemos que pueda recuperarse en una semana o una semana y media para que al menos sume minutos, aunque con el físico que tiene André Carrillo creo que la recuperación la hará más rápida”.