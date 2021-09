“Me siento más cerca a la Selección”: Gustavo Dulanto

Gustavo Dulanto, defensa de Sheriff Tiraspol, habló sobre su posible convocatoria a la Selección Peruana tras ser figura de su equipo en Champions League.

Gustavo Dulanto logró hacerse un nombre en la lista de opciones de Ricardo Gareca para la Selección Peruana de Fútbol. El defensor del Sheriff Tiraspol brilla en el fútbol de Moldavia y es figura de su equipo en la UEFA Champions League, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. El ex futbolista de Universitario atraviesa el mejor momento de su carrera y se siente más cerca que nunca de la Selección Peruana. Aunque, el ‘Pochito’ comenta que en caso de no ser incluido en la convocatoria, seguirá trabajando de la misma forma.

“Me siento más cerca de la Selección que antes. Ahora tengo continuidad, más roce a nivel internacional y me hace creer que pueda tener alguna chance. Si no me toca estar en una convocatoria voy a seguir trabajando el doble para conseguir el objetivo”, dijo Dulanto en GOLPERU.

Asimismo, el central zurdo del Sheriff Tiraspol declaró que llegó a Moldavia buscando regularidad y para probarse a sí mismo y cree que los partidos contra el Real Madrid e Inter de Milán por la Champions League son las oportunidades perfectas para eso: “Vine a Moldavia para tener la continuidad que no tuve en otros clubes. Jugar contra el Real Madrid e Inter de Milán es una oportunidad para demostrar de qué estoy hecho. Vine a afrontar nuevos retos y para eso estoy”.