El Pibe Valderrama: “Él solito se sacó y él solito va a entrar”

El jugador histórico de la Selección Colombiana opinó que para él, James Rodríguez tiene que solucionar sus problemas con la directiva del Everton.

Tras unas polémicas declaraciones dadas por el jugador, James Rodríguez, todo hace indicar que se despedirá de su club, el Everton, esta temporada. Según los medios ingleses, el colombiano estaría próximo a firmar contrato con el Al-Rayyan de Qatar.

Rodríguez necesita tener minutos si lo que quiere es volver a ser el mismo de siempre. Por el momento, no ha tenido la oportunidad de sumar minutos con el conjunto ‘Toffee’, debido a la cuarentena en su domicilio tras tener contacto con una persona infectada de Covid-19 y luego lesionarse al momento de regresar a la concentración con su equipo.

Uno de los motivos principales del cucuteño, es poder ser considerado en la Selección Colombia, que busca ser clasificado al próximo Mundial de Qatar 2022, y para lograrlo tendrá que buscar un nuevo camino.

Así mismo, se dio un comunicado sobre su posible salida, más de un referente del conjunto ‘tricolor’ dio su opinión, entre ellos, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien dialogó con Blu Radio y le envió un mensaje a James, indicándole que tiene que pedir perdón luego de tanta controversia.

“Como jugador de fútbol ya lo conocemos, pero no sabemos cómo está”, inició el ‘Pibe’. “Falcao jugaba 20 o 15 minutos y estaba en la lista, su problema en Turquía fueron las lesiones y no los goles. El problema de James es que no está convocado y se fue contra el técnico”.

“Él tiene que pedir disculpas públicamente como hicieron otros si quiere ir. Si el problema ya está arreglado, pues hay que llamarlo, nadie duda de él”, expresó Valderrama.

Por otro lado, dijo que James tiene las condiciones necesarias como para poder resaltar, ya que esto lo ha demostrado en otros equipos.

“Él solito se sacó y él solito va a entrar. ¿Por qué se transformó James Rodríguez? Si él ni hablaba. Él antes jugaba fútbol y cambió el rol. Ese rol es cuando uno se va del fútbol”, finalizó.