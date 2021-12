Lecaros: “Vine de Brasil con la idea de llegar a la selección”

Alexander Lecaros, jugador del Carlos Mannucci, manifestó que llegó al conjunto trujillano con la idea de entrar a la Bicolor

Piensa en grande. Alexander Lecaros tuvo un corto paso por el Botafogo y el Avaí de Brasil, hace poco, se convirtió en nuevo jugador de Carlos Mannucci. El futbolista de 22 años pasó dos temporadas en el fútbol carioca.

El ex jugador de Real Garcilaso dijo lo siguiente: “Desde el comienzo fue bastante difícil, era la primera vez fuera de mi país, lejos de mi familia tuve que pasar por una pandemia solo, creo que de alguna manera eso interrumpió mi adaptación en todos estos dos años que estuve allá. Fue lo más complicado que tuve que pasar”.

Alexander mencionó que desea ser considerado en la selección: “No he tenido ningún contacto, pero yo vine de Brasil con la mentalidad de ser considerado y cumplir mi sueño. Obviamente, eso no viene gratis, trabajaré día a día para cumplir lo que más quiero”.

BRASIL FUE DIFÍCIL:

Lecaros reveló que le costó afrontar la pandemia fuera del país: “Busqué demasiadas cosas para encontrar mi tranquilidad y lo conseguí, me pasaron cosas que nadie sabe. La gente piensa que ser futbolista es solo patear una pelota pero hay muchas cosas en la espalda, creo que eso la gente no sabe”.

Por último, habló de su reciente fichaje por Mannucci: “No me mató no ir al extranjero, pero de que me hubiese encantado jugar en el extranjero, por supuesto que quería. Incluso tuve una oferta de Colombia, pero cuando voltee y le dije a mi esposa me dice ‘si vamos a Colombia nos separamos’, entonces dije que no no queda otra”.