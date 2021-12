Lobatón: “Gareca me nombró capitán con Pizarro de titular ”

Carlos Lobatón, ex jugador y emblema de Sporting Cristal, habló de su paso por la selección y cuando fue nombrado capitán

Gratos recuerdos. Carlos Lobatón, ex jugador de Sporting Cristal y la selección peruana, brindó declaraciones en las que habló sobre su paso por la Bicolor. “Loba” reveló que Ricardo Gareca lo nombró capitán del equipo por encima de Claudio Pizarro en la primera fecha de las eliminatorias pasadas.

El ex jugador de Cienciano dijo lo siguiente: “Ricardo me nombró capitán de la selección en el inicio de las Eliminatorias para Rusia 2018 con Claudio Pizarro de titular. Yo le dije que el capitán era Claudio y Gareca me respondió que el capitán era yo”.

PASE FALLIDO AL EXTRANJERO:

El ex futbolista recordó la oferta de Rosario Central de Argentina: “Tuve una oferta de Rosario Central (Argentina), el equipo estaba 15 puntos abajo, iba a pelear la baja. Voy al club y le digo a Juan Carlos Oblitas que tengo una oferta de Rosario y me dice ‘No seas… estás en Sporting Cristal vas a jugar Copa Libertadores, y vas a ir a un equipo a jugar el descenso’”.

Por último, Lobatón reveló que tuvo una oferta muy concreta de Colombia: “No me mató no ir al extranjero, pero de que me hubiese encantado jugar en el extranjero, por supuesto que quería. Incluso tuve una oferta de Colombia, pero cuando voltee y le dije a mi esposa me dice ‘si vamos a Colombia nos separamos’, entonces dije que no no queda otra”.