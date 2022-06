Leguía: “Ricardo Gareca ya hizo bastante por la Selección”

Germán Leguía, ex futbolista nacional, habló sobre la posible renovación de Ricardo Gareca en la Selección Peruana

Germán Leguía, ex futbolista nacional, habló sobre la posible renovación de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Además felicitó el trabajo del ‘Tigre’ y espera que renueve pero para la blanquirroja de menores.

“Ricardo Gareca ya hizo bastante por la Selección. Creo que lo único que él espera es poder agarrar menores y que la ADFP pueda hablar con él”, sostuvo en GOLPERU.

Agregó: “Tú los dos días antes del partido, hasta cuando comes estás pensando en el equipo australiano. Acá no porque bajabas a almorzar y encontrabas gente pidiendo firmas”.

Leguía confesó que el ‘Ciego’ le ofrecieron ser el presidente de la FPF: “Juan Carlos Oblitas tiene el problema de que quiso ser presidente de la FPF e hicieron algunas jugadas para que no llegue. Entonces el otro ve al enemigo ahí. No me extraña que haya problemas”.

Finalizó su entrevista señalando el mal manejo administrativo de la Federación Peruana de Fútbol: “Todos los que votaron por Agustín Lozano viajaron a Qatar. Hacen lo que quieren en la FPF. Hay que ver quiénes pagaron esos pasajes y estadía. Es hora de sacar todo a la luz. Esto fue horrible para el fútbol peruano”.