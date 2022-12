Leonel Álvarez: “Quiero que estén tranquilos que el equipo está cumpliendo con sesiones de entrenamiento lo cual estamos muy contentos”

El entrenador de Cienciano, Leonel Álvarez, mandó un mensaje a la hinchada cusqueña sobre cómo está trabajando el equipo en la pretemporada y señaló que los trabajos vienen realizándose de la mejor manera con el objetivo de encontrar el equipo ideal.

“Quiero que estén tranquilos que el equipo está cumpliendo con sesiones de entrenamiento lo cual estamos muy contentos. La respuesta ha sido muy buena y seguimos encaminados en buscar un equipo sea intenso y nos permita soñar con cosas importantes. Este equipo está trabajando muy bien y esperando empezar con pie derecho el torneo”, apuntó Álvarez.

Sin embargo, cree que el equipo no llegará al cien por ciento al inicio del torneo, pero sí listo para la competencia. “Estamos en el conocimiento de nuestro equipo buscando lo que queremos. No tenemos partidos amistosos, así que esperamos tener muy buena presentación. El equipo no va a estar en el porcentaje que todos quieren, pero si esperamos, como vienen entrenando, que la respuesta sea mucho más rápida”.

Finalmente, hizo un llamado a los aficionados para que los apoyen desde el comienzo. “El jugador número 12 es demasiado importante. Queremos que nos acompañen, queremos sentirnos arropados. Sé que nos van a acompañar y que el equipo les pueda responder con fútbol y una buena actitud”.