Lewandowski: “Debe estar enfadado conmigo en lo deportivo”

Robert Lewandowski reaccionó al hecho de que Messi no votó por él para el premio The Best.

Este martes, Robert Lewandowski habló en conferencia de prensa del Bayern Munich luego de haber ganado el premio The Best al mejor futbolista del año en la fiesta de la FIFA. Una de las primeras preguntas fue sobre voto de Messi, segundo en la votación y quien no votó por él entre los tres mejores.

“Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado”, declaró el futbolista polaco.

“Yo sí lo voté en segundo lugar“, agregó. Primero puso a Jorginho, del Chelsea, y tercero a Cristiano Ronaldo.

Por otro lado, ‘Lewi’ se mostró entusiasmado y feliz de haber sido el ganador de este galardón: “Me enorgullece que votaran por mí jugadores, entrenadores y periodistas, es algo que me hace sentir orgulloso. Significa que valoran lo que hago, lo que he hecho y lo que he logrado”.

Lo que dijo Messi sobre Lewandowski en la ceremonia del Balón de Oro

“Quiero decirle a Robert que es un honor pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro. El año pasado, todo el mundo estuvo de acuerdo que fuiste el ganador. France Football debería darte el Balón de Oro que te mereces”. Sin embargo, ahora, cuando a él le tocó votar, no eligió al polaco.