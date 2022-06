Lewandowski: “En Bayern no me quisieron escuchar. Algo en mí se apagó”

El delantero polaco, Robert Lewandowski, reveló que quiere más emociones en su vida y fue muy duro con el trato que le dieron en el Bayern Múnich, además, ilusionó al Barcelona.

“Me voy porque quiero más emociones en mi vida. No me quisieron escuchar hasta el final y algo en mí se apagó. Y es imposible ignorarlo. Aunque quieras ser profesional, no puedes compensarme”.