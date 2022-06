Roberto Merino: “A Gareca habría que hacerle contrato vitalicio”

El exjugador peruano Roberto Merino elogió a Ricardo Gareca por su espléndido trabajo con la selección peruana todos estos años

El exjugador peruano Roberto Merino elogió a Ricardo Gareca por su espléndido trabajo con la selección peruana todos estos años. El Tigre se encuentra a un paso de clasificar por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo a la Bicolor. A 90 minutos de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Merino manifestó lo siguiente: “El míster Gareca es nuestro don José de San Martín, habría que hacerle un contrato vitalicio. Sabe de las dificultades y riquezas del jugador peruano y sabe motivarlos para que logren el máximo rendimiento”.

Cabe mencionar que el rival de Perú recién se conocerá el martes 7 de junio. Ese día, los representativos de Australia y Emiratos Árabes Unidos se verán las caras para definir al cuadro de la Confederación de Asia que luchará por su pase al Mundial. Torneo que irá desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

EN BUSCA DE QATAR 2022:

Merino considera que Lapadula podría jugar en un mejor equipo: “Hoy la Serie B no tiene ese nivel competitivo de antes, en la que me tocó jugar. Benevento es una plaza chica, que no tiene esa repercusión mediática como otra ciudad donde se vive con más pasión el fútbol. Es un jugador de selección y espero verlo en la Serie A”.

Acerca del partido del repechaje comentó que “con el plantel que tiene, Perú tiene con qué afrontar este repechaje y puede lograr la clasificación. Perú tiene más calidad y capacidad, tiene jugadores en la MLS, en Europa, en el exterior y con los del medio local ha conformado un buen plantel. Por eso le doy como favorito, pero hay que ser cauteloso.