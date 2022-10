Lewandowski: “Gracias a Pep, ha sido más fácil la adaptación al Barça”

El delantero polaco, Robert Lewandowski, recordó su paso por Bayern Múnich y resaltó la influencia de Pep Guardiola en su actual nivel con Barcelona

Pep Guardiola es considerado uno de los mejores directores técnicos del mundo, y Robert Lewandowski se encargó de reafirmarlo tras recordar cuando lo dirigió en Bayern Múnich y agregó que esto fue una clave para su rápida adaptación en Barcelona donde juega su primera temporada.

“Dos años con Pep Guardiola fueron como diez. Supe mucho sobre el Barcelona y cómo fue su etapa aquí y entendí claramente de lo que me estaba hablando. Todo esto me facilitó la adaptación a sus tácticas y su idea de fútbol. Me he sentido preparado para dar este paso. No es como si estuviera aquí de un día para otro sin saber lo que debo hacer. Gracias a Pep, ha sido más fácil la adaptación al Barça”, mencionó el polaco para la revista del Barça.

Asimismo, elogió al estratega asegurando que aprendió muchas cosas de él. “Es un grande. Tiene una forma increíble de pensar a nivel táctico. Me hizo cambiar mi idea del fútbol. Aprendí a mirar este deporte no solo como futbolista, sino también a observar la táctica. Entendí, desde dentro y desde fuera, qué movimientos es necesario hacer para que mejore el equipo, no solo para mí”, expresó.

Redactado por: Miguel Casana