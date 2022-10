Real Madrid venció 1-0 a Getafe en LaLiga Santander

Antes del gran partido contra Barcelona, el Real Madrid se impuso por la mínima diferencia al Getafe como visitante, manteniendo su invicto en LaLiga Santander

Real Madrid salió victorioso en un partido complicado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde ganó 0-1 con gol de Éder Militao. A una semana del clásico, el brasileño se erigió como el héroe de un partido, espeso y algo preocupante para el Real Madrid, que parece que en LaLiga ha bajado sus prestaciones tras empatar la pasada jornada ante Osasuna. De nuevo, pese a la victoria, la falta de verticalidad fue alarmante y que un central acabara con la incertidumbre fue un mal síntoma.

Militao tardó cuatro minutos para elevarse por encima de toda la defensa del conjunto azulón y abrir el marcador con un cabezazo imperial a la salida de un córner lanzado por Luka Modric. Su acierto obligó a sus rivales a jugar a otra cosa. El Getafe, ya no podía especular. Tuvo que abrirse sí o sí, la derrota no valía y Militao, con su particular venganza, desmanteló de un plumazo el planteamiento de Quique Sánchez Flores.

El plan de Ancelotti, salió perfecto. La mejor noticia que se puede dar en el Coliseum, ocurrió. Ponerse por delante en un estadio complicado, siempre da tranquilidad. Y, más si en tu apuesta inicial, apuestas por dar descanso a algunos jugadores como Kroos y Mendy.

Redactado por: Miguel Casana