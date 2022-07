Liga 2: Sport Chavelines llegó sin médico y perdió por WO

Sorpresiva situación se vivió en la segunda división del fútbol peruano, luego de que Chavelines incumpliera con una norma específica de la Liga 2.

Sport Chavelines vs. Cusco FC. El partido por la cuarta jornada del Torneo Clausura no se llegó a jugar debido a que ‘la gaviota’ no cumplió con una norma de la Liga 2.

¿Qué sucedió? Sport Chavelines iba de visita a enfrentar a Cusco FC, pero llegaron sin equipo médico. El cuadro visitante se presentó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con un total de 15 futbolistas, pero sin cuerpo médico.

Por tal motivo, cumpliendo con el reglamento de la Liga 2, ningún equipo puede tener ausencia de algún médico para disputar un duelo. Por ello, se optó por darle la victoria a Cusco FC por walkover con un resultado automático de 3-0, en favor del conjunto cusqueño.

Con este triunfo que obtuvieron sin jugar, Cusco FC completó un total de nueve unidades, las mismas que le alcanzó para posicionarse en los más alto de la tabla junto a Santos. Mientras que Chavelines siguen con un punto y se ubican en la penúltima posición de la tabla general.

Cabe destacar que, la Liga 2 llamó la atención en la semana por un hecho fuera del ámbito deportivo. Ya que, se enfrentaron Deportivo Llacuabamba y Alianza UDH por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 2 y en el informe del árbitro recibió una fuerte acusación.

La terna que estaba encabezada por David Huaman presentó un informe en el que sostuvo que recibió amenazas de uno de los equipos que jugó el duelo, Deportivo Llacuabamba.

“La terna arbitral encabezada por David Huaman, manifestó que a su llegada al estadio personas no indentificadas lo amenazaron con armas de fuego para que pueda favorecer al equipo del Deportivo Llacuabamba”, indicó el informe presentado luego del partido por la Liga 2.