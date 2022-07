Kimberly García reclama falta de apoyo del IPD y de la Federación

La doble campeona mundial, Kimberly García, reclamó al IPD y a la Federación Peruana de Atletismo por el poco apoyo recibido para esta competencia internacional.

“A mi entrenador ni siquiera le pagan. Es algo que el IPD y la Federación no sé qué piensan. A veces una atleta tiene que estar mendigando para una base de entrenamientos, para una competencia y eso no debería de darse. Yo he hecho mi gira por Europa y el apoyo que ellos me brindan no me alcanza ni para un pasaje”.