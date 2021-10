Lionel Messi: “Ganar un séptimo Balón de Oro sería increíble”

Lionel Messi, jugador del Paris Saint Germain, se refirió a la posibilidad de ganar su séptimo Balón de Oro el próximo 29 de noviembre.

Dentro de más de un mes se realizará la ceremonia de premiación al mejor jugador del mundo de este año. Por ahora son 30 los candidatos que lucharán por el Balón de Oro 2021, uno de ellos es Lionel Messi, quien en una entrevista dejó ver sus ganas de llevarse a casa un nuevo Balón de Oro.

El capitán de la Selección Argentina mencionó porque jugadores votaría este año: “Tengo a dos jugadores de mi equipo por los que obviamente votaría: Ney y Kylian. Luego hay jugadores que a nivel individual han realizado una gran temporada, como Lewandowski o Benzema, que hizo también un gran año”, declaró en la revista France Football.

El jugador del PSG reveló no sentirse favorito para llevarse el Balón de Oro: “No, no me siento como un favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería genial, genial ganar uno más. Este verano gané el título que me faltaba y fue el pináculo. Después, si gano un nuevo Balón de Oro, estaría muy feliz y muy agradecido, pero no quiero pensar en eso. Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en ese caso. Ganar un séptimo sería increíble”.

Por último el astro argentino comparó la ‘MSN’ con la ‘MNM’: “La edad primero (risas). Éramos jóvenes cuando empezamos a tocar juntos con “Ney”. Hoy el joven es Kylian. Luis (Suárez) y Kylian son jugadores muy diferentes. Luis es un 9 puro, un delantero líder, que se desempeña especialmente bien en el área y está acostumbrado a marcar muchos goles. A Kylian le gusta más tocar el balón. Es un jugador muy poderoso y extremadamente rápido, al que matas si no le das espacio y que además anota mucho. Son dos jugadores espectaculares, pero con cualidades distintas”, finalizó.