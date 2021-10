Messi: “Había decidido terminar mi carrera en Barcelona”

Lionel Messi, actual jugador del Paris Saint Germain, rompió su silencio y se refirió a su salida del Barcelona de España.

Para muchos fue una sorpresa que Lionel Messi dejará el Barcelona tras más de dos décadas brindándole a todos los culés jugadas, goles y títulos inovidables. El astro argentino habló por primera vez tras su inesperada salida del club blaugrana y reveló algunos detalles.

El seis veces Balón de Oro mencionó que nunca le paso por la cabeza dejar Cataluña: “¿Si me lo esperaba? Francamente, no. Regresé a Barcelona para prepararme para la temporada después de haber aprovechado las vacaciones que me dio Koeman. La idea era firmar el contrato y empezar a entrenar de inmediato. Pensaba que estaba todo arreglado y que solo faltaba mi firma, pero cuando llegué me dijeron que no era posible”, declaró en la revista France Football.

Lionel también reveló que ya había decidido, junto a su familia, terminar su carrera en el Barcelona, por lo que su salida fue un duro golpe para todos: “Habíamos decidido, mi familia y yo, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme”, finalizó.