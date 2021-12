Lionel Messi: “Nunca dije que soy el mejor de la historia”

Lionel Messi, delantero del Paris Saint Germain, habló sobre el Balón de Oro tras haber ganado más de 7 premios de está gala.

Lionel Messi, delantero del Paris Saint Germain, habló sobre el Balón de Oro tras haber ganado más de 7 premios de está gala. Además menciono que él no se denomina como el mejor del mundo.

“No me importa si soy el mejor del mundo o no. Ser considerado entre los más grandes de la historia ya es más que suficiente”, indicó el delantero argentino del Paris Saint Germain de la Liga francesa.

La “Pulga” respondió sobre si es el mejor de la historia pero el niega ya que viene de una familia humilde y creció con valores: “Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea, jamás hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo. Yo vengo de una familia obrera, crecí con estos valores”.

Leo respondió también sobre la comparación con Diego Maradona: “Sinceramente nunca me he comparado con Diego, absolutamente nunca. Nunca presté atención a esas comparaciones”, manifestó Lionel Messi, que reconoció que “algunas críticas” le “molestaron” en tiempos pasados. “Pasé malos momentos en la selección, realmente, pero no por estas razones”, finalizó.

Hay que recordar que el “10” en este 2021 logra tener su séptimo balón de oro y así siendo el jugador con más trofeos en la historia en el fútbol. Los títulos que tuvo fueron, campeonar con la selección argentina en la Copa América 2021 donde fue el mejor jugador y goleador de este certamen. Con el Barcelona solo obtuvo la Copa del Rey y anotó más de 30 goles siendo Culé. Ahora va anotando más de 51 goles entre el Barcelona, la albiceleste y el PSG.