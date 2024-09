Liverpool trepa a la punta de la Premier League

Con esta victoria, los Reds tomaron la punta, gracias al tanto de Salah. Liverpool derrotó 2-1 al Wolverhampton en la jornada 6 de la Premier League, en su visita a Molineux. El equipo de Merseyside no pudo contar con Darwin Núñez, quien quedó fuera por una enfermedad. Con esta victoria, los de Anfield son los únicos punteros de la liga inglesa, a esperas del encuentro entre Aston Villa e Ipswich.

Los Reds tomaron la delantera en el marcador justo antes del descanso. A pesar de la resistencia de Wolverhampton, el equipo de Arne Slot logró abrir el marcador en el minuto 46 con un cabezazo de Ibrahima Konaté, tras un centro preciso de Diogo Jota en un saque de esquina. Así, los visitantes se fueron al descanso con la ventaja de 1-0.

En el segundo tiempo, los goles marcaron la diferencia. Rayan Aït-Nouri empató para los Wolves a los 55 minutos, pero Mohamed Salah respondió rápidamente convirtiendo un penalti en el minuto 60, asegurando así la victoria para el Liverpool por 2-1. A pesar de los intentos de los lobos por igualar nuevamente, los Reds mantuvieron el control y sellaron el triunfo en este emocionante encuentro.

En la próxima fecha de la Premier League, Wolverhampton visitará al Brentford en el Gtech Community Stadium, el sábado 5 de octubre, a las 9:00 a.m. Por otro lado, el mismo día, Liverpool enfrentará al Crystal Palace a las 6:30 a.m. No obstante, el equipo de Slot tendrá acción durante la semana por la segunda jornada de la Champions League, cuando juegue contra Bolonia en Anfield, el miércoles 2 de octubre, a las 2:00 p.m.

