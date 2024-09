Manchester United iguala 0-0 contra el Crystal Palace

Los porteros de ambos equipos se lucieron durante el compromiso.

Manchester United igualó 0-0 contra el Crystal Palace en un duro encuentro por la Premier League, donde brillaron los porteros. Selhurst Park fue testigo de la gran actuación de los arqueros de ambos equipos. Dean Henderson y André Onana se llevaron las cámaras con sus espectaculares atajadas.

El primer tiempo terminó sin goles. Dean Henderson fue la figura de esta primera parte al realizar varias atajadas claves, especialmente ante Alejandro Garnacho, quien desaprovechó varias oportunidades de gol. A pesar del dominio ofensivo de los “Diablos Rojos”, el Crystal Palace resistió bien, destacando una sólida defensa. Con un empate 0-0, ambos equipos fueron al descanso, dejando todo abierto para la segunda parte.

El segundo tiempo estuvo marcado por la insistencia del Manchester United en buscar el gol, pero el portero de “Las Águilas”, se mantuvo firme atajando varios disparos. A pesar de los cambios ofensivos de Erik Ten Hag, con la entrada de Rashford y Hojlund, no lograron concretar sus oportunidades. El Crystal Palace también tuvo su chance con un disparo de Ismaila Sarr que Onana desvió a tiro de esquina, dejando el marcador final en un 0-0.

En la próxima fecha de la Premier League, Crystal Palace visitará al Everton en el Goodison Park, el sábado 28 de septiembre, a las 9:00 a.m. Por su parte, Manchester United enfrentará al Tottenham en Old Trafford, el 29 de septiembre, a las 10:30 a.m. Sin embargo, tendrá acción durante la semana, cuando reciba al Twente por la Europa League, el 25 de septiembre, a las 2:00 p.m.

