Llacuabamba se estrenó con triunfo 3-1 ante Cantolao

En Cajamarca, Llacuabamba de local se estrenó con triunfo 3-1 ante Cantolao, y sumó sus primeros tres puntos en la Liga 1

La primera vez no se olvida

Jugando de local en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, Deportivo Llacuabamba logró su primer triunfo en la profesional, se impuso 3-1 ante Cantolao. Bustamante, Velasco y Olaya convirtieron los goles de los liberteños. Quintero marcó para el ‘Delfín’.

El debut en la Liga 1 no fue buena para Llacuabamba, pues cayó ante Boys en el Callao. Sin embargo, se supo reponer e hizo historia, porque logró su primera victoria en la Primera Divisan.

Voltearon al ´Delfín’

En el arranque, Cantolao sorprendió y enmudeció el estadio cajamarquino, pues el colombiano Jarlín Quintero puso el 1-0 de la visita. Clausen, técnico de los locales, adelantó líneas y empezó a dominar el cotejo, pero careció de efectividad en ataque. Los goles llegaron recién en los minutos finales. Francisco Bustamante (44’) puso el 1-1, y la ‘Chancha’ Velasco anotó el 2-1 y significó la volteada.

Carnaval liberteño

Para el segundo periodo, Llacuabamba bajó revoluciones. Cantolao buscó el empate, pero le pasó factura la altura. A los 60, apareció Álvaro Olaya, quien aprovechó un rebote y convirtió el 3-1.

Al final, el score no se movió y Llacuabamba ganó e hizo respetar su casa. Ahora, los de La Libertad visitarán a Cienciano en Cusco. Mientras, Cantolao recibirá a Ayacucho FC.

LLACUABAMBA (3)

Miguel Ramírez

Jaime Vásquez

Álvaro Olaya

Nicolás Raguso

Arly Benites

Jardy Portocarrero

César Ruiz

Niger Vega

Alexander Sánchez

Francisco Bustamante

Maximiliano Velasco

DT: Néstor Clausen

CANTOLAO (1)

José Dávila

César Barco

José Ramírez

Aron Sánchez

Farihd Jasaui

Augusto Solís

Jesús Castillo

Mario Tajima

Jhamir D’Arrigo

Junior Ponce

Jarlín Quintero

DT: Héctor Lisi

ÁRBITRO: Gean Barbagelatta

LÍNEAS: Edgar Achas – Leonel Sánchez

CUARTO: Walter Zambora

GOLES: Francisco Bustamante 44’, Maximiliano Velasco 45’, Álvaro Olaya 60’ (DL). Jarlín Quintero 5’ (C)

CAMBIOS: Manuel Calderón x Alexander Sánchez, Junior Viza x Jardy Portocarrero, Christian Adrianzén x Maximiliano Velasco (DL). Mario Ceballos x Jhamir D’Arrigo, Rodrigo Salinas x Jarlín Quintero, Exlander Sanes x Junior Ponce (C)

TA: Miguel Ramírez, César Ruiz, Junior Viza (DL). Junior Ponce (C)

TR: Mario Tajima (C)

ESTADIO: Héroes de San Ramón – Cajamarca