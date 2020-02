Clausen “Bajamos el rendimiento”

El estratega argentino Néstor Clausen de Deportivo Llacuabamba, no terminó del todo contento tras sumar los primeros tres puntos.

Pese a la victoria, Clausen fue autocrítico con su equipo

“Sinceramente nos quedamos dormidos y de esa manera, su primera llegada de Cantolao es 1-0. No perdimos la calma y logramos el empate al final del primer tiempo. En el segundo tiempo, le hablé a los muchachos que no se conformen con el empate. Le dimos vuelta, pero tras el tercer gol, bajamos el rendimiento y dejamos jugar a Cantolao, crearon situaciones de juego, pero no lograron concretar”, señaló Clausen, quien espera seguir mejorando.