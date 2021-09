“Llegué feo a Lima, ahora me volví lindo”: Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula, atacante de la Selección Peruana, aseguró su presencia ante Brasil y dijo que se volvió lindo desde que llegó al Perú.

Es el más feliz de todos. Gianluca Lapadula ya está enamorado de nuestro país. El atacante ítalo-peruano arribó a tierras incas en noviembre del año pasado, quedando perdidamente maravillado con el Perú. El delantero del Benevento fue uno de los protagonistas de la victoria blanquirroja por 1-0 ante Venezuela por la fecha 6 de Eliminatorias. El ‘Bambino’ sufrió un duro golpe en una disputa de balón contra Tomás Rincón, llevándose la peor parte. ‘Lapa’ padeció una lesión en la dentadura superior, pero declaró estar listo para jugar ante Brasil en Recife.

Aquella vez no fue la primera que Lapadula se llevó un encontronazo vistiendo la mica ‘bicolor’. Gianluca se rompió el tabique en la Copa América 2021, pero aún así siguió defendiendo nuestra camiseta. El delantero declaró sobre una hipotética ausencia ante Brasil: “No, esto no pasará. Es imposible. Yo puedo jugar. Llegué a Lima mucho más feo, ahora puedo decir que me he vuelto un chico muy lindo”, dijo en una entrevista con FPF Play.

Lapadula también se animó a hablar sobre Paolo Guerrero: “Paolo es un jugador histórico. Es un campeón y me gustaría muchísimo jugar con él, como con Raúl (Ruidíaz), que es un chico muy bueno, me llevo muy bien (con él). A ver qué quiere hacer el ‘profe’. Yo estoy disponible a hacer cualquier cosa”.

Finalmente, el ariete de la Selección Peruana opinó acerca de su relación con Christian Cueva: “Es un grande, el ‘Cholito’, de verdad. Me llevo bien con él, como con todos. Todos los muchachos me ayudaron demasiado con la Selección. Soy feliz viniendo a Perú. Cada día empiezo a pensar que no puedo seguir sin Perú. Debemos seguir así porque es un sueño para Perú y para nosotros. Tenemos posibilidad y ganas de intentar lograr nuestro objetivo”.