García Pye: “O se jugaba en Recife o se suspendía el partido”

Antonio Garcia Pye, Gerente de Selecciones de la FPF, habló sobre la logística del encuentro entre Perú y Brasil por las Eliminatorias.

A dos días del encuentro entre la ‘verdeamarela’ y la ‘blanquirroja’; Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la FPF, habló sobre será este duelo de Clasificatorias. El miembro de la Federación Peruana de Fútbol dio detalles de lo logística de la selección.

El Gerente de Selecciones habló sobre la suspensión del último partido de Brasil y reveló que tienen frecuente comunicación con gente de la CBF: “Lo ocurrido en el partido con Argentina es un tema que no nos afecta directamente porque no tenemos jugadores en la liga inglesa. Estamos en permanente comunicación con la CBF y no debería haber ningún inconveniente. Hasta el momento no hay ninguna variación con respecto al partido ante Brasil”.

El directivo peruano también dialogó respecto a un posible cambio de sede del partido: “Podría ser una preocupación que Brasil no haya jugado el domingo, pero estamos trabajando en base al reglamento y eso se aplica. Tenemos que concentrarnos más en lo que hagamos nosotros. En mi opinión, o se jugaba en Recife o se suspendía el partido Brasil-Perú, porque a nivel logístico y por todas las coordinaciones previas no hubiera sido posible improvisar otra sede. Hubiera sido ilógico”.

Por último, el dirigente de la FPF detalló el horario de llegada de la Selección Peruana a tierras brasileñas: “Hoy llegaremos a las 11 de la noche (hora de Brasil). Entrenaremos mañana por la tarde y todos volveremos a Lima inmediatamente después de terminado el partido”, declaró en RPP Deportes.

Perú se enfrentará a Brasil este jueves a las 19:30 hrs (hora peruana) en la Arena Pernambuco de Recife. Los dirigidos por Ricardo Gareca marchan séptimos en la tabla de posiciones y un triunfo podría hacerlos trepar a zona de clasificación al Mundial. Por su parte, la Selección Brasileña se ubica en el primer lugar con puntaje perfecto.