“Humildad sobrino, discúlpate”: Julio Meléndez a Renato Tapia

Julio Meléndez, leyenda de la Selección Peruana, criticó y aconsejó a Renato Tapia tras sus polémicas interacciones con la prensa en redes sociales.

¿Nadie lo conoce? Pues simplemente es una leyenda de Boca Juniors y de la Selección Peruana. Zaguero central de la mejor generación en la historia del fútbol nacional. Julio Meléndez, campeón de América en 1975 y mundialista en Argentina 1978, opinó sobre la reciente conducta de Renato Tapia en redes sociales, respondiendo y minimizando a un periodista.

El ex defensor peruano le envió un mensaje a Renato Tapia: “Hay que hablar las cosas correctas, sin ofender, no tenemos por qué ofendernos. Ayer ha sido una guerra y mañana será otra. Es fácil caer en la tentación de contestar. A Tapia pedirle que disculpe, que sepa comprender. Tranquilidad sobrino y mucha humildad”.

“Hay muchos jugadores a los que no les gusta la crítica, pero esta siempre va existir en el fútbol. A mí cuando me criticaban, jugaba mejor. Me gusta la crítica, pero cuando no nos gusta a veces tenemos que callarnos y desearle la mejor de las suertes al que la hace”, añadió Meléndez.

El ‘Negro’ también se refirió a la victoria de la Selección Peruana por 1-0 ante Venezuela: “La verdad, me disgustó un poco el partido, porque a Venezuela no es para ganarle 1-0. Estábamos con uno más desde el primer tiempo. Ahora, ganar por uno y por diez es lo mismo lo que importan son los puntos. Ahora estamos sextos o séptimos, pero debemos apuntar a zona de clasificación. Igual, desde aquí los felicito a todos por su esfuerzo”.

“Lapadula es un muchacho que se da integro. No ha sido su mejor partido, por que jugó a centrar, pero las luchó todas y tiene buen criterio para pisar el área. Lo de Paolito me está preocupando, yo creo que no se ha recuperado bien de su rodilla y eso le genera un malestar. Lo siento con un poco de temor para meter el pie y espero que en este tiempo se pueda recuperar”, precisó el ídolo de Boca Juniors.

Por último, el ‘Peruano y su ballet’ se animó a opinar sobre el duelo del jueves ante Brasil: “Yo les pido que tengan confianza en estos muchachos, por que allá nos van a dar una sorpresa, no hay rival invencible. Mis carnavales ya pasaron, ahora solo me queda alentar a este equipo, mi equipo”.