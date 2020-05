“Lo de Binacional es un maltrato”

Roberto Silva, presidente de la Agremiación, afirma que manejo de los dirigentes ha sido paupérrimo

El presidente de SAFAP, Roberto Silva, explicó los problemas que atraviesa Deportivo Binacional, los cuales los llevaron a la Suspensión Perfecta de Labores y que incluso los jugadores del club se manifiesten en un comunicado.

“El problema con Binacional, y se lo dije al presidente, ha sido el manejo paupérrimo para enfrentarse a una situación como esta. No es que los futbolistas no quieran apoyar, ellos son solidarios. El problema es el trato mismo y eso no es cosa de la institución sino que se debe a la clase de personas que están al mando”, señaló Silva Pro.

Los jugadores, quienes se sienten maltratados, lo dijeron en un comunicado. “Hacemos de conocimiento a la opinión pública que pese a que la institución nos comunicó que estamos en Suspensión Perfecta de Labores, el fin de semana nos citaron a una videoconferencia para “tratar la situación del club”. Quisieron dejar mal parados a los futbolistas, de imponernos algo y de justificarse. Lamentamos el maltrato. Esperamos que esto sea considerado por el Ministerio de Trabajo, la Sunafil y se actúe de acuerdo a la ley”, señalaron.