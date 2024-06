Lo que dijo Jorge Fossati sobre la situación de Renato Tapia

Jorge Fossati se sinceró sobre lo que pasó con Tapia y causó sorpresa con lo que dijo

Jorge Fossati se sinceró sobre lo acontecido con Renato Tapia con respecto a los motivos de su decisión de no viajar a la Copa América con la selección peruana, y sorprendió con lo que dijo al final de su declaración.

Jorge Fossati se prepara de la mejor forma junto a su comando técnico y los 29 convocados de la selección peruana para el último amistoso que será ante El Salvador y posteriormente para la Copa América, la cual dará inicio la próxima semana. Sin embargo, como en todo proceso, siempre se presentan inconvenientes para su realización de buena manera.

Siguiendo por el aspecto mencionado, el día de ayer el estratega de setenta y un años se expresó mediante el medio de comunicación del conjunto blanquirrojo, llamado La Bicolor, y entre uno de los temas que se le consultó, fue el de Renato Tapia, el cual se ha originado por el seguro que el jugador le había pedido a la Federación Peruana de Fútbol y que hasta el momento no lo tiene. Fossati no dudo en responder con total tranquilidad y veracidad a la interrogante del comunicador, diciendo lo siguiente:

“Estuve con Renato el domingo en la noche y le expuse mi posición, él tuvo la suya, pero no fueron suficientes lo argumentos que le di para que cambiara de decisión. Respeto, no son niños, pero hay determinadas normas que cumplir y puedes tener todo el derecho de pensar diferente y de hacer las cosas a tu manera. Eso significa que no lo tendremos en cuenta a Renato, por lo menos, para esta Copa América”.

