Lo que dijo Roberto Mosquera sobre Emanuel Herrera

Roberto Mosquera admitió que Emanuel Herrera le pidió disculpas. Además indicó que era primera opción, pero lo que pedía era mucho.

Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, se refirió a Herrera y en lo que se especulaba sobre su retorno a tienda celeste. El atacante era una de las opciones que manejaban los rimenses, sin embargo las negociaciones no progresaron.

Según el DT, ‘Ema’ se comunicó con Sebastián Salvatore para mostrarle su deseo de regresar a Sporting Cristal y disculparse por su repentina salida de Cristal.

“Me llamó Emanuel Herrera y se disculpó, le dije que no podía decir que no habló conmigo”. “Él me dijo que fue un tema familiar, cuando al final no fue así y todos lo sabemos. Me llamó para pedirme disculpas y las acepté, pero le dije que no le podía pagar así a un club que le dio tanto”, declaró Mosquera para GolPerú.

“No me gusta que me mientan, Emanuel Herrera no se fue por un problema familiar, se fue por una mejor oferta. Las cosas siempre deben ser claras, él se equivocó”, agregó.

Por último Roberto Mosquera indicó que Emanuel Herrera era la primera opción de los celestes, pero la directiva le informó que pedía mucho dinero y por eso optaron por John Jairo.

“La dirigencia me comunicó que Herrera pedía mucho y por eso se decidió por Mosquera, Herrera era la primera opción”, finalizó.