Neymar: “Mi mente es muy fuerte, trabajé mucho para eso”

Neymar avanza en su recuperación tras una lesión en los ligamentos de su tobillo, y desde la próxima semana espera poder volver a los entrenamientos con el PSG.

Al sufrir una lesión en los ligamentos de su tobillo, Neymar no ha jugado desde el 28 de noviembre pasado. Esto lleva a que el brasileño quede en el ojo de la tormenta; no solo por el tiempo que ha estado sin jugar, sino también porque no ha podido aportar lo mejor de sí en el tiempo en el que no aquejaba ninguna dolencia.

Sin embargo, Neymar es consciente de ello y se refirió a las críticas hacia su persona, aunque también sabe cómo manejarlo. “Hay que estar bien de cabeza, estar blindado para que no baje la confianza“, declaró el delantero en entrevista con ESPN.

“La familia es muy importante, los amigos, mis compañeros, que están detrás de mí y que me apoyan cuando estoy triste”; dijo, dejando en claro en quiénes busca apoyo para mantener su fortaleza.

“Me pueden ayudar con una palabra, un abrazo o hacer algo para que me sienta bien… Pero realmente soy muy fuerte. No sólo físicamente, también de la cabeza”, agregó.

“Hay mucha presión sobre mí, por donde juego y también porque soy brasileño. Pero mi mente es muy fuerte. Trabajé mucho para estar así. Es bueno que no sólo tenga fútbol, sino una cabeza bien centrada”, finalizó.