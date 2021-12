Lorenzo Insigne se iría a la MLS por multimillonaria oferta

¿Se viene otro fichajazo internacional en la MLS? Todo indica que es muy probable. Lorenzo Insigne sería el objetivo del Toronto FC. El equipo canadiense que milita en la MLS querría hacer ‘La gran Giovinco’ con el seleccionado italiano de 30 años. El campeón de Eurocopa con Italia termina su contrato con los napolitanos en 06/22 y quedaría libre para negociar.

El periodista italiano Fabrizio Romano, la fuente más confiable en el mercado europeo actualmente, escribe que el equipo canadiense le ofreció al capitán del Nápoli un salario de 11.5 millones de euros por campaña, eso fuera de los bonus por objetivos que ascenderían a 4.5 millones más. Un ofrecimiento muy llamativo en lo económico.

“Toronto va más que en serio por Lorenzo Insigne, como se reportó hace días. Están empujando. La oferta oficial se ha discutido con el grupo de Insigne: 11.5 millones de euros por temporada de salario neto, más 4.5 por complementos. Insigne lo está pensando seriamente”. Y no es para menos, ya ganó la Euro con la Nazionale y es ídolo en Nápoles.

More details on official proposal from Toronto FC to sign Lorenzo Insigne as free agent ⤵️🇨🇦

€11m per season as net guaranteed salary.

€4.5m add ons linked to personal goals/targets.

Five year and half contract.

Details are now being discussed with Insigne and his agent. pic.twitter.com/uxW26dj6fu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2021