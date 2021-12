Alexander Lecaros: “Llegué a Mannucci, ahora estoy feliz”

Alexander Lecaros, nuevo jugador del Carlos A. Mannucci, habló tras ser oficializado como nuevo jugador de la tricolor

Alexander Lecaros, nuevo jugador del Carlos A. Mannucci, habló tras ser oficializado como nuevo jugador de la tricolor. El extremo recordó que tuvo bastantes momentos difíciles cuando estaba jugando en la liga brasileña.

“Después de mucho tiempo me sentí muy feliz y muy tranquilo. Ya había llegado días antes de que comiencen los entrenamientos para instalarme y tener tranquilidad. Conozco alguno de mis compañeros porque estuve en Garcilaso con ellos. Todos son muy profesionales, así como el profesor Enrique Meza, conoce mucho de fútbol y nos está mostrando el sistema que quiere para el equipo”, comentó Lecaros.

Resaltó que fue bastante complicado estar en Brasil: “Fue bastante difícil desde el inicio, además de ser la primera vez fuera de mi país, lejos de mi familia y tuve que pasar la pandemia solo, creo que se interrumpió mi adaptación de dos años que estuve allá, fue lo más complicado que pasé. A veces la gente piensa que ser futbolista es solo patear una pelota y no sabe que hay detrás”.

Finalizó su entrevista contando como va ser sus objetivos para el próximo año: “La idea que tenemos como primer objetivo es salir campeón y en lo personal mi objetivo es ser convocado a la selección y volver al extranjero. Tuve el sueño de estar afuera, pero me quedé con rabia de no quedarme. Vengo de Brasil con la mentalidad de ser llamado a la selección, pero sé que no viene gratis, voy a trabajar duro”, finalizó.