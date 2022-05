Lorenzo: “Se hizo justicia y clasificó Melgar que fue el mejor”

El técnico argentino también se refirió a la situación que se vive en el fútbol de menores en Perú.

Melgar clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. Uno de los principales protagonistas fue el técnico Néstor Lorenzo, quien habló en conferencia de prensa.

“El equipo ha logrado una mística ganadora. Les dije que yo creía en los milagros, pero esto no lo era. Hoy salieron a ganar y fue así. Era un grupo muy parejo, pero creo que a lo largo de toda la fase se hizo justicia y clasificó FBC Melgar que fue el mejor”.

Expresó Lorenzo en rueda de prensa.

Por otro lado, el entrenador se refirió al presente del futbol peruano. “Es difícil. Hay mucho por mejorar en el fútbol peruano, la estadística no miente, nos cuesta mucho salir y competir en otros países, con otra intensidad y canchas. Se ha trabajado muchísimo en eso desde que llegamos, tratamos de ser un equipo intenso”.

Finalmente, envió un mensaje a las autoridades del fútbol peruano con el objetivo de que se preocupen más por las divisiones inferiores. “No me canso de repetir la situación que está viviendo el fútbol de menores en Perú. Hace dos años que los chicos de FBC Melgar no pueden competir ni en reserva ni categorías inferiores y esto es un daño muy grande al desarrollo de los jóvenes”.