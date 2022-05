Ronald Koeman: “Siempre hice las cosas para el Barça”

Ronald Koeman, entrenador de Fútbol, recordó su momento entrenando al FC Barcelona en está temporada 2021/2022

Asegura que no le gustó como fue su salida del FC Barcelona: “Siempre duele cuando no puedes acabar lo que has querido acabar, el contrato o más años. En mi caso creo que la gente que sabe de fútbol, del club, que saben de la situación económica del Barça, creen que para ellos he hecho un buen trabajo. No quiero decir un gran trabajo, ni un mal trabajo. Creo que fue un buen trabajo en una situación muy complicada del Barça”.

Agregó: “Y se está demostrando todavía que es una situación muy complicada. Ojalá el Barça pueda volver como antes. Pero la gente que sabe, sabe perfectamente que ha sido una situación muy complicada en la que yo, como entrenador, he hecho todo para el club y he aceptado cosas del club por mejorar su situación económica, dejar la estabilidad económica, y aceptado cosas del club por el club, como dejar que se marchara (el francés Antoine) Griezmann al Atlético de Madrid”

Koeman señala que siempre pensó en el Barcelona y nunca pensó en si mismo: “Yo nunca he pensado en mí mismo, siempre hice las cosas para el Barça. Al final, en el mundo tienes gente a favor y en contra”

Aseguró que los jugadores promesas del cuadro azulgrana tienen bastante futuro por recorrer: “Todos los jovencitos a los que hemos dado la oportunidad, y la última vez fue en el Barça con Pedri, Gavi, Nico y algunos más, es porque son talentos. Tienen calidad. Y con más experiencia, este tipo de jugadores van a mejorar fácilmente”.