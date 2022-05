Salomón Lerner sobre continuidad de Carlos Bustos: “Tenemos que hacer una evaluación en las próximas horas”

Salomón Lerner, integrante del Fondo Blanquiazul, habló sobre la continuidad de Carlos Bustos como DT blanquiazul tras recibir goleada ante River

Asegura que este suceso es muy vergonzoso: “Todos los hinchas sentimos vergüenza. Es un tema del deporte nacional y es algo que debemos enfrentar. Tenemos que evaluar por qué ha sucedido este caso en particular y también la situación de Alianza Lima en torneos internacionales”

Sobre las mala formación de los futbolistas de Alianza Lima: “No se ha hecho el trabajo necesario ni hemos tenido la infraestructura necesaria para que nuestras divisiones menores y mayores tengan buena preparación. Nos hacemos responsables de eso”

Lerner señala que en la liga peruana, los blanquiazules están en buen nivel: “En la Liga 1 no estamos en condición mala. Pero en competencia internacional no hemos el trabajo de preparación correcto”

Sobre la continuidad de Carlos Bustos tras goleada de River Plate por 8-1 ante Alianza Lima: “Tenemos que hacer una evaluación en las próximas horas, veremos las decisiones a tomar. Tenemos una situación expectante en la Liga 1 y debemos pensar con la cabeza fría”.

Aseguró que el Fondo Blanquiazul puede dar sugerencias pero al final la dirigencia es el que decide: “El Fondo Blanquiazul puede hacer recomendaciones a la gerencia. Podemos hacer sugerencias, pero ellos toman las decisiones finales”

Finalizó señalando que la dirigencia de Diego Guerrero decide si Carlos Bustos continua o no en La Victoria: “Quien decidirá la continuidad o no de Carlos Bustos será la gerencia de Diego Guerrero, el actual administrador, el Fondo Blanquiazul puede dar sugerencias pero no tiene ese poder de decisión.