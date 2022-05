Fernando Gago: “Es difícil hacer un análisis con la bronca y el dolor de haber quedado afuera””

Fernando Gago, director técnico de Racing Club, señaló que está muy decepcionado, tras salir eliminado en la fase de grupos de Copa Sudamericana

Fernando Gago, director técnico de Racing Club, señaló que está muy decepcionado, tras salir eliminado en la fase de grupos de Copa Sudamericana. El estratega argentino aseguró que la tiene muy difícil para realizar análisis de la derrota ante River Plate (Uru).

Racing Club de Avellaneda salió eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer por 1-0 ante River Plate (Uru). Como se sabe FBC Melgar derrotó 3-1 a Cuiabá y clasificó a los octavos de final de este dicho evento deportivo.

Asegura que tuvieron bastante ventaja pero las situaciones de gol no llegaban: “Tuvimos muchas situaciones para estar en partido y para estar en ventaja, pero no se dio. No estuvimos finos y en este caso esto no nos permitió conseguir la diferencia que necesitábamos”, señaló el estratega argentino.

El ex futbolista de Real Madrid señaló que Racing tiene muchas responsabilidades que resolver: “Esto es un grupo y todos tiramos para el mismo lado. Todos tenemos que admitir nuestras responsabilidades, porque a todos se nos exige de la misma manera”.

Finalizó su conferencia de prensa, mencionando que ahora estará enfocado en la Copa Argentina: “Tenemos que intentar llegar del mejor modo posible en lo físico, en lo deportivo y en lo psicológico para afrontar el arranque del nuevo torneo que se aproxima y también la continuidad de la Copa Argentina. Hay que seguir trabajando”.

Bernardo Cuesta, delantero de FBC Melgar, habló en entrevista para DirecTV, sobre la clasificación histórica de los ‘rojinegros’ a los octavos de Copa Sudamericana. El atacante argentino señaló que este momento ya lo habían soñado varias veces.

“Es una noche mágica que soñamos muchas veces. Hoy el fútbol y todo el esfuerzo nos pone acá, este grupo está lleno de valentía, dedicación, ganas y sueños, y hoy logramos clasificar en un grupo difícil cuando todos nos daban por muertos cuando perdimos en Argentina, pero demostramos que estamos para grandes cosas”, señaló el delantero argentino a DirecTV.