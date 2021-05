Los 24 convocados de Luis Enrique para la Euro 2021

El técnico de la selección española, Luis Enrique, dio a conocer la lista de convocados para la Eurocopa 2021. Una convocatoria en la ha citado a 24 jugadores y en la que no está Sergio Ramos.

Si ha llamado a algún otro no convocado

“No he llamado a ningún otro jugador para decirle que no va. No es algo fácil pero con Ramos era normal por lo que significa”.

Preocupación del estado físico

“Es un topicazo que no me creo. Lo importante es la motivación y frescos de mente. Seguro que como seleccionador tengo motivos para quejarme pero esto funciona así y el resto ni me interesa ni voy a perder el tiempo”.

Estado físico de Adama Traoré

“Está bien y no reviste gravedad. Confirmaremos en cuanto los médicos le hagan las pruebas pertinentes”.

Ausencia de Jesús Navas y presencia de público

“Las ausencias ya sabéis… repito lo de antes. Y lo de La Cartuja es una alegría, es una sede talismán, con un público sevillano y andaluz que estará a la altura”.

Posibilidad de ampliar esas dos plazas más

“La mayoría llevan 26 jugadores por un tema del Covid y que el calendario ha sido exigente. Hasta 48 horas antes del primer partido podemos incorporar a cualquier jugador por otro lesionado o con Covid. Siempre podría tirar de alguien de la sub 21”.

La lista que Luis Enrique quería

“No, desde el momento que hay jugadores lesionados no pueden estar, sobre todo en el lateral derecho. Hay bajas notables”.

Iñigo Martínez está lesionado

Esto es información MARCA: ese comunicado que ha dicho Luis Enrique sobre le central del Athletic va por ahí. Está lesionado y no va por ese motivo

Porteros

“Lo tenía todo lo claro que lo podía tener. Es una posición especial pero no tengo ningún problema en rotar porteros. Estos tres son los que me trasmiten confianza”.

¿No cabía en la lista con 25 o 26 Ramos? ¿Iñigo Martínez?

“He sido lo suficientemente explícito. Valoro hechos y tomo decisiones. Iñigo Martínez, se emitirá luego un comunicado y quedará bastante claro”.

Sin presencia de madridistas

“Si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido. No hago la lista en función de esto”.

La convocatoria de Sarabia y de Azpilicueta

“Sarabia puede ser la sorpresa incluso para él. Le quisimos convocar en las dos últimas pero estaba lesionado. No juega todo lo que nos gustaría pero nos puede aportar jugando por fuera por dentro, gol trabajo defensivo… El lateral derecho en la posicion que más problemas hemos tenido. Hemos traído a César porque sabemos de su rendimiento y capacidad. y Llorente porque puede hacer diferentes roles porque nos puede dar en ataque. También Eric García o Laporte”.

Ruido mediático

“Cualquier decisión sobre Ramos siempre ha sido polémica. Sé dónde estoy y lo acepto como algo normal y espero qu no afecte a la selección”.

¿Ramos a los JJ.OO.? Y la baja de Nacho

“No pongo en duda el nivel de Nacho, pero quiero llevar a 24 jugadores y hay 3 o 4 jugadores que podrian estar en la lista y se lo merecen. De los Juego Olímpicos no se habl?porque no me compete”.

Cómo fue la conversación con Ramos

“Hemos meditado mucho la decisión. La conversación de ayer la mantengo en privado. No fue fácil pero me tengo que ceñir a lo que considero que es mejor para la selección”.

La Lista de Luis Enrique para la Euro 2021