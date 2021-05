Sergio Ramos: “Animaré como uno más desde casa”

El capitán Sergio Ramos lamentó su ausencia para la Eurocopa y su final de temporada. “Después de unos meses jodidos, también se une la Eurocopa”, agregó

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, reaccionó en redes sociales a su ausencia en la Eurocopa: “Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa“.

“He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, escribió el capitán blanco. Asimismo, Ramos lamentó no poder estar en la Eurocopa: “Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero”.

Por último, Sergio Ramos finalizó con un mensaje de ánimo a sus compañeros y de futuro: “Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre Viva España y Hala Madrid!”.