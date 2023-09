Los de Nueva Zelanda anotaron 11 tries en gran victoria sobre Namibia manchada por la primera tarjeta roja en la Copa Mundial de Rugby en Toulouse.

La alineación de Nueva Zelanda no era la segunda fila, pero presentó nueve cambios con respecto al equipo que perdió ante Francia 27-13 en el primer partido del torneo, incluida la nueva pareja de mitades de Roigard y McKenzie.

Es posible que ambos deban ser en consideración al menos para roles de banco en la alineación superior de los All Blacks.

Los All Blacks tuvieron una jugada a balón parado dominante y anotaron uno de sus tries con un cabezazo en el que empujaron al grupo de Namibia sobre su línea desde un scrum de cinco metros. Nueva Zelanda apuntó principalmente a Brodie Retallick en los lineouts, lo que significa que no se vio mucho de Sam Whitelock, quien igualó el récord de Richie McCaw de 148 pruebas para los All Blacks.

Se esperaba que superaran a su oponente de nivel dos, pero Nueva Zelanda se animará por el hecho de que tuvieron un fuerte enfoque de ataque, errores limitados y mantuvieron una disciplina razonablemente buena hasta que el pilar sustituto Ethan de Groot se convirtió en el primer All Black en recibir una tarjeta roja en un Mundial.

De Groot recibió sanción cerca del final por una peligrosa entrada vertical y la tarjeta pasó a roja en la revisión. Foster lo comparó con la entrada de Romain Taofifenua al uruguayo Santiago Arata el jueves, que le valió al francés sólo una tarjeta amarilla.

Namibia será el próximo rival de Francia, mientras que Nueva Zelanda tendrá dos semanas de descanso antes de enfrentarse a Italia.

