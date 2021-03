Los ataques de Ramos a Florentino

Sergio Ramos sólo respondió a una pregunta directa sobre su renovación. Asimismo, el capitán del Madrid dejó un mensaje para el presidente Florentino

El defensa central del Real Madrid, Sergio Ramos, volvió a hablar en una rueda de Prensa en la que presentó la segunda temporada de su serie para Amazon Prime Video, ‘La Leyenda de Sergio Ramos’. Por ello, las preguntas fueron enviadas previamente a un formulario y los responsables de Amazon censuraron aquellas relacionadas con su renovación (o no) con el equipo madrileño.

“Hay mucha incertidumbre. Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Ya me gustaría. Pensaba sólo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. De la renovación no hay nada nuevo. Garantizo que cuando lo haya, seré el primero en comunicarlo. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear este año”, agregó.

“Pese a la edad, que cumplo ahora 35, Santiago Bernabéu decía que no hay jugadores jóvenes o viejos; los hay buenos y malos. Puedo rendir tres, cuatro o cinco años más, si el cuerpo me aguanta y las lesiones me respetan, puedo estar al máximo nivel, trabajo mucho para ello y mi mentalidad siempre va a estar ahí”, concluyó Ramos.