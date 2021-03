Ramos a Ibai: “Mi padre siempre fue muy estricto”

El defensor Sergio Ramos habló de su intención de llegar al Mundial 2026 e incluso se mojó entre fichar a Haaland o Mbappé

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, mantuvo una charla de más de un hora con Ibai Llanos en su conocido ‘Charlando Tranquilamente” de los jueves, en un encuentro relajado y divertido con uno de los comunicadores del momento.

Su tendencia a irse al ataque

“Como la cosa vaya un poco complicada en el marcador, a partir del minuto 80 o incluso antes ya miro a ZIzou y barra libre para ir para arriba”

Pareja de centrales

“Con Piqué y con Pepe he formado grandes parejas en el centro de la defensa. A día de hoy con Varane también creo que hacemos una gran pareja”

Los Clásicos con Mou

“Fue una época difícil. Yo era muy caliente en esa época y Mou también entendía que un abrazo al rival perdiendo no era bueno… Pero nos reunimos con los del Barcelona para hacer un pacto de no agresión, de convivencia de la que nos sacó Mourinho, aunque no fue el único responsable. Pero estábamos con otra mentalidad que felizmente pudimos cambiar a tiempo para ganar también con la selección”

La marcha de Cristiano

“Perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no le hubiese dejado salir porque es de los mejores y nos hubiese acercado más a ganar. Son relaciones que tienen que ser de por vida, tiene que ser una fusión de equipo. Es un jugador determinante que nos ayuda a ganar”.

Messi al Madrid

“Lo hemos sufrido en los mejores años de su carrera y siempre que no lo tengas enfrente sería una alegría, le apañaría mi casa si hace falta si decide venir en lo que encuentra algo”

Fichar por el Barcelona

“Opciones no hay ninguna. A Laporta le tengo cariño, me lo encontré una vez y me cayó bien. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero, es algo imposible”

Salida del Sevilla

“En el documental cuento lo que pasó de verdad. Entiendo que la gente no tuviese la información, pero en su momento no salí a hablar y cometí el error de dejar contar la historia a otros cuando no era así”

Otra remontada en Liga

“El Atlético está muy bien, muy estable y han hecho méritos para estar ahí arriba. Vamos a intentar meter presión y pelearla hasta el final, pero no dependemos de nosotros lamentablemente”

Hambre competitiva

“Mi padre siempre fue muy estricto: ganaba 5-0 y marcaba dos goles y me recordaba los fallos. Nunca me daba la palmadita en la espalda… Siempre ha tenido la figura de ‘vinagre’, como digo yo, y también luego mi hermano. Yo invertí mi infancia para ser jugador de fútbol. En mi barrio me decían el ‘figu’, de figura. Ni mis amigos me dejaban salir ni beber, era la joya que ellos cuidaban porque decían que tenía que llegar. Yo tomaba un Malibú con piña y ya era la leche para mí”

Fichar a Mbappé o Haaland

“Me gustaría que viniesen los dos, pero de venir uno a día de hoy sería más fácil fichar a Haaland…. Con Mbappé las circunstancias económicas están más complicadas. No estaría mal Haaland por el hambre de gol, de títulos, su envergadura, su velocidad… Sería más fácil llegar a un acuerdo por Haaland”

Mejor relación con los árbitros

“Cuando eres joven eres más impulsivo. A mí me sacaban amarillas sólo por llevar el ‘4’ del Real Madrid. Llegó un punto en que dije que tenía que actuar de otra manera porque era demasiado impulsivo. Ahora con los árbitros cuido más la relación e intento respetarlos”.

Penalti de Felipe en el derbi

“¿Tú qué crees? Yo con Hernández Hernández tengo una amistad especial (risas)… Cuando te avisan para ver el VAR es porque algo hay, algo pasa, que hay penalti… Es una mano que se puede pitar perfectamente. El 80 por ciento de las veces yo lo pitaría”.

Los veteranos de antes y de ahora

“Antiguamente los veteranos era más radicales, los de ahora nos hemos vuelto unas madres, en el buen sentido. El aluminio te lo ponían en el cuello si le tirabas un caño, ahora les tratamos con más igualdad”

El compañero más raro

“Faubert se llevaría el premio, sin duda”

Su tiempo

“El tiempo que tengo es reducido y lo paso con mi familia y con todo lo que rodea al fútbol. Echo de menos otro tipo de momentos, pero hay que dar prioridad. Tengo la mente en esas cosas. Ser padre es la mayor sensación de amor que hay, el vínculo con un hijo es lo más bonito que te puede pasar en la vida”

Pletórico físicamente

“He sembrado mucho y estoy recogiendo. Me siento más fuerte. Mis 34 años son los 28 de hace 10 años. Me veo antes dejando el fútbol por un problema mental que por un problema físico, que lo cuido al milímetro. Podría llegar al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026, sería el único jugador en disputar seis mundiales. Te hablo con las sensaciones que tengo hoy, es mi sentir. La gente nos retira y yo sigo viendo a jugadores con más de 35 años rindiendo a un gran nivel”.

Renovación

“Soy una persona optimista y creo en el trabajo. Y cuando trabajas las cosas salen. Pero de la renovación no hay nada, más inquietud que yo no tiene nadie”

Miedo a un mala salida del Madrid

“Irme con la conciencia tranquila es lo que me gustaría. Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande, que se te devuelva los años que ha estado sintiendo y viviendo este escudo”

Las críticas a las estrellas

“Aquí a la mínima la gente se cansa, la novedad siempre se resalta más sin hacer méritos. No le quito méritos a las nuevas generaciones, Mbappé, Haaland, Vinícius, pero para mí son palabras mayores compararles con jugadores que llevan 15 años consagrados como Messi y Cristiano. Hay que cambiar el enfoque en nuestro país y seguir admirando a los que siguen dándonos cosas para disfrutar. Disfrutarlos más y criticarlos menos”

Eliminación de Cristiano

“Te demuestra que el fútbol cada vez está más igualado. La Juve era favorita, pero no se puede despreciar a ningún rival. Pero la eliminación me es indiferente”

Jugar ante el Atalanta

“Esa es la idea. Ya llevo unos días entrenando con el grupo y espero estar en ese partido”

Eliminación del Barcelona

“La satisfacción de ver al Barça eliminado está ahí, tengo más rencillas con ellos y es un rival. Además en el PSG está Keylor. No me gusta reírme porque la semana que viene nos puede pasar a nosotros. No le deseo el mal a nadie, pero de momento nosotros seguimos vivos. Pero con el Atalanta hay que tener cuidado”

Documental

“Contamos de todo, la temporada pasada, el título de Liga… Contar las cosas cuando se gana es más divertido. La segunda es una versión ganando, que la primera era perdiendo”

Momento duro en la carrera

“Cuando la eliminación del Ajax lo que más me dolía era no estar en el campo. Verte en el palco te hace sentir peor. De todo se aprende”