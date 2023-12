Los cruces de octavos de la Europa League y Conference League

Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Europa League y la Conference League la en Suiza. Conozca todos los duelos de las fases finales.

En Nyon, Suiza se celebró el sorteo de la Europa League y la Conference League para definir los duelos de los octavos de final.

Los cruces de octavos de final de la Europa League:

Feyenoord vs. Roma

Shakhtar vs. Marseille

Galatasaray vs. Sparta Praha

Young Boys vs. Sporting Lisboa

AC Milan vs. Rennes

Benfica vs. Toulouse

Braga vs. Qarabag

Lens vs. Freiburg

La fase final de la Conference League se jugará entre el 15 al 22 de febrero de 2024. El Feyenoord de Marcos López se enfrentará a la AS de José Mourinho, que viene de ser subcampeón de la competición. El AEK de Alexander Callens fue eliminado en la fase de grupos.

Lee:

Los cruces de octavos de final de la Conference League:

USG vs. Frankfurt

Olympiacos vs. Ferencváros

Molde vs. Legia

Sturm vs. Slovan

Ajax vs. Bodo/Glimt

Real Betis vs. Dinamo Zagreb

Gent vs. Maccabi Haifa

Ludogorets vs. Servette

La fase final de la Conference League se jugará entre el 15 al 22 de febrero de 2024.

Puedes leer también: Jorge Fossati: «Es un privilegio ir a la selección peruana»