Los duelos de los octavos de final de la Champions League

Se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League en Suiza. Conozca todos los duelos de la fase final.

En Nyon, Suiza se celebró el sorteo de la UEFA Champions League para definir los cruces de los octavos de final. Los partidos más interesantes son FC Barcelona vs. Napoli y Atlético Madrid vs. Inter Milán. El duelo más disparejo fue el Manchester City vs. Copenhague. Los octavos de final iniciarán a partir del 13 de febrero de 2024.

Los octavos de final de la Champions League:

Real Madrid vs. Leipzig

Ida: En Alemania, el día 13/02/24 a las 3:00 pm

Vuelta: En España, el día 06/03/24 a las 3:00 pm

Copenhague vs. Manchester City

Ida: En Dinamarca, el día 13/02/24 a las 3:00 pm

Vuelta: En Inglaterra, el día 06/03/24 a las 3:00 pm

PSG vs. Real Sociedad

Ida: En Francia, el día 14/02/24 a las 3:00 pm

Vuelta: En España, el día 05/03/24 a las 3:00 pm

Lazio vs. Bayern Múnich

Ida: En Italia, el día 14/02/24 a las 3:00 pm

Vuelta: En Alemania, el día 05/03/24 a las 3:00 pm

Lee:

Inter de Milán vs. Atlético Madrid

Ida: En Italia, el día 20/02/24 a las 3:00 pm

Vuelta: En España, el día 13/03/24 a las 3:00 pm

PSV vs. Borussia Dortmund

Ida: En Países Bajos, 20/02/24 el día a las 3:00 pm

Vuelta: En Alemania, el día 13/03/24 a las 3:00 pm

Napoli vs. FC Barcelona

Ida: En Italia, el día 21/02/24 a las 3:00 pm

Vuelta: En España, el día 12/03/24 a las 3:00 pm

Porto vs. Arsenal

Ida: En Portugal, el día 21/02/24 a las 3:00 pm

Vuelta: En Inglaterra, el día 12/03/24 a las 3:00 pm

Puedes leer también: FIFA anuncia la reintroducción anual de la Copa Intercontinental a partir de 2024