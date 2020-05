Los dueños de Berlín

Hertha goleó 4-0 a Unión en el clásico de la capital alemana

La jornada 27 de la Bundesliga, y la segunda desde la vuelta arrancó con el derby de la

capital alemana, en la que el Hertha Berlín aplastó 4-0 a Unión Berlín en el

Olympiastadion y se cobró la revancha de la derrota 1-0 de la primera vuelta. A pesar de

que los locales son mucho más grandes e históricos que su rival, el duelo pintaba parejo,

pues ambos equipos luchaban en el medio de la tabla. El Hertha venía de un buen

reinicio al golear al Hoffenheim la fecha pasada, aunque el arco se le abrió recién en la

segunda parte con cuatro goles en menos de media hora, que fueron obra de Ibisevic

(51′), Lukebakio (52′), Matheus Cunha (61′) y Boyata (77′).

Cabe señalar que este fue el segundo derby entre ambos equipos en jugarse en la

Bundesliga, ya que sus anteriores choques fueron en segunda división, en la que

habitualmente participaba Unión Berlín.

PARTIDOS DE MAÑANA:

8:30 a.m. Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen

8:30 a.m. Wolfsburgo vs Borussia Dortmund

8:30 a.m. Friburgo vs Werder Bremen

8:30 a.m. Paderborn vs Hoffenheim

11:30 a.m. Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt