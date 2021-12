Los tres clubes poderosos que están detrás de Matthijs de Ligt

Puede cambiar de aires. Matthijs de Ligt es un defensor con mucho futuro y eso lo saben bien en Europa. Es por eso que el hoy central de la Juventus de Turín podría estar viviendo sus últimos partidos en Italia. Aun no hay propuestas oficiales, pero su agente dio noticias de los posibles destinos del ex Ajax para lo que sigue en su carrera.

Mino Raiola, el representante del chico nacido en los Países Bajos, explicó que hay tres clubes poderosos detrás de su evolución. Eso además de mencionar a una liga en específica, la que para muchos es la mejor y más competitiva del mundo. ¿De quiénes estamos hablando? Del FC Barcelona, Real Madrid, PSG y la Premier League.

“Todos podemos pensar en los clubes a los que podría ir Matthijs. Con el debido respeto, no se habla de Fortuna Düsseldorf. En verano hay que ver si hay clubes en el mercado. Puede ser la Premier League, pero también el FC Barcelona, Real Madrid o PSG”, fue lo que dijo en diálogo con NOS de Países Bajos.

Mino Raiola on Matthijs de Ligt next step: “I think we all know which clubs to mention for Matthijs de Ligt as ‘next step’. We will see this summer”, he told NOS. 🔴🇳🇱 #transfers

“Premier League? It can be Barcelona too, or Real Madrid or Paris Saint-Germain…”, Raiola said. pic.twitter.com/W1hr1bp0lh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2021