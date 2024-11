¡»Loverita» Ramírez lanza dura crítica contra Alianza Lima!

La ex figura íntima, «Loverita» Ramírez, criticó que Alianza Lima no saquen nuevos talentos.

Un jugador de la casa que a vivido todas las etapas en el club íntimo es «Loverita» Ramírez. El ex jugador blanquiazul, se encuentra muy preocupado por como se está llevando el club y alza la voz de protesta por como vienen trabajando en las divisiones menores, donde, ya no sacan nuevos «Potrillos» como lo hacían en antaño.

«No sé qué está pasando en la captación de jóvenes promesas. No sé qué pasa, me gustaría aportar mi granito de arena con la institución, pero veo que no sacan los próximos potrillos, que Alianza se caracterizaba por sacar delanteros para la Selección», declaró «Loverita» Ramírez.

Hoy en día, el fútbol en general, se a transformado más en ver quien genera más ingresos por marketing o en grandes apuestas por elementos del extranjero, pero, se a sacado de foco, la inversión que es verdaderamente importante, las divisiones menores. Si queremos mejorar el nivel de los futbolistas peruanos, es imperativo apostar por lo nuestro.

«Alianza se ha alejado hace rato de la esencia del moreno, de la raza negra, de ir a Chincha, a buscar los talentos que por tradición se identificaban con la institución. Se olvidaron a bailar y tocar festejo a las divisiones menores, eso ayudaba a tener buena coordinación y para tener identidad», agregó «Loverita» Ramírez.

Por último, se refirió sobre que su club, Alianza Lima, tenga en la delantera, dos jugadores de 40 años. «Loverita» asegura que el plantel tiene que ser balanceado y estos dos elementos en mención, son figuras identificadas con la institución que comandan al grupo hacia la meta, pero que, ya están en el final de su carrera.

«Si ellos están físicamente bien, si ellos pueden acabar su año bien, no hay ningún problema que sean considerados, ellos están identificados con el club, esperemos que si continúan, terminen el año positivo y logren el objetivo que es salir campeón», finalizó «Loverita» Ramírez. ¡A apostar por los más jóvenes!