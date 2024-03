Lozano: “Richard está en todo su derecho de postular a la FPF”

Agustín Lozano comentó acerca de las ultimas quejas hechas por parte de Richard Acuña acerca de su desempeño y del arbitraje en la Liga 1.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, concedió una entrevista exclusiva a un medio de comunicación (RPP) donde respondió a las declaraciones de Richard Acuña, quien había criticado el arbitraje peruano después del partido entre el club César Vallejo y Cusco FC.

Lozano calificó las expresiones de Acuña como irresponsables y una falta de respeto hacia el arbitraje nacional. Además, afirmó que Richard tiene todo el derecho de postularse a la FPF. “Está en todo su derecho de postular a la FPF. No te detengas, Richard“, agregó el presidente de la FPF.

Recordemos que Richard Acuña había expresado su descontento con el arbitraje peruano después del empate entre UCV y Cusco FC (2-2) por la Liga 1. Además, luego del encuentro y la incomodidad por todo lo sucedido en la cancha, también anunció su intención de postularse a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

“Me preocupa el arbitraje de hoy, así como también que nos programen a la 1:30 pm en Sullana. Incluso, nos querían poner a la 1:00 pm. Espero que mi declaración sobre mi postulación a la presidencia de la FPF no haya causado preocupación ni malestar“, declaró el presidente del equipo trujillano.

Finalmente, Agustín Lozano indicó que, por el momento, no está pensando en postularse para la reelección como presidente. “No, ahora no estoy enfocado en la reelección. Estoy concentrado en las necesidades de nuestro fútbol“, expresó.