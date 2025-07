¡LOZANO SONRÍE!

Asesor Legar de la SAFAP explicó por qué las listas opositoras tienen escasas posibilidades en las elecciones de la FPF.

La decisión de adelantar las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha desatado una nueva ola de controversias en el ya golpeado entorno dirigencial del fútbol nacional. El directorio de la FPF, en una reciente y dividida sesión, aprobó mediante el voto dirimente del actual presidente Agustín Lozano que los comicios se realicen el próximo 18 de agosto, cuando originalmente estaban programados para el 2026.

Esta maniobra no pasó desapercibida. Desde la Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú (SAFAP), su asesor legal Jhonny Baldovino cuestionó la medida, aunque reconoció que el adelanto no cambiaría mayormente el panorama. “Sea en agosto o diciembre, la actual junta seguirá hasta el 20 de diciembre. Si se busca la reelección, lo harán ahora o después”, señaló en declaraciones a Radio Ovación.

Baldovino además expuso las trabas para formar una lista opositora viable, debido al propio diseño del sistema electoral. Según explicó, cada lista debe contar con 11 integrantes, incluyendo un vicepresidente del fútbol profesional y otro del fútbol departamental. “Si la mayoría de los 25 presidentes departamentales están con el oficialismo, ¿quién va a ir con la oposición?”, cuestionó.

También recordó que en 2021 ya se intentó formar una lista alternativa, pero no lograron reunir a los once candidatos necesarios. “Así funciona el fútbol peruano desde hace muchos años. Es el sistema FIFA, no solo en Perú, sino en todo el mundo”, concluyó. La incertidumbre se mantiene, y el control del poder dentro del fútbol peruano parece continuar en manos de Agustín Lozano.