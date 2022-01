Lucar: “Nuestro objetivo es ir a la Libertadores de nuevo”

Adriana Lucar, jugadora de Alianza Lima, habló sobre los objetivos planteado por las actuales campeonas peruanas para el 2022.

El equipo femenino de Alianza Lima gozó de un espectacular 2021, en donde se consagraron campeonas nacionales y lograron una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Pese a tener un estupendo año, Adriana Lucar confía en que puede el 2022 puede ser aún mejor que el 2021.

La delantera blanquiazul reveló que el 2022 será mejor que el 2021: “Este 2022 será mejor. Estoy enfocada en eso. El 2021 ha sido un poco complicado para mí porque regresé a jugar un campeonato de fútbol once después de cuatro o cinco años. Ya me había acostumbrado a jugar fútbol siete. Ahora este año me voy a dejar solamente a jugar y va a ser mejor, voy a ponerle todas las ganas porque así sea”.

La goleadora del último campeonato femenino analizó lo que fue el año pasado para las ‘íntimas’: “El 2021 ha sido increíble, nunca me lo imaginé, sobre todo porque el campeonato fue televisado y eso ha sido fundamental para que mucha gente sepa que existe el fútbol femenino en el Perú”, declaró para El Comercio.

Por último, la jugadora de 30 años habló sobre los objetivos de Alianza Lima para este 2022: “Nuestro objetivo, y el de Alianza Lima como club, es ir a la Libertadores de nuevo y mejorar el papel que hemos hecho este año. Obviamente sabemos que primero tenemos que ganar el campeonato local, pero la meta final es la Copa Libertadores”, finalizó.