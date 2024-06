Lucho Izusqui, a lo largo y ancho de una leyenda

Una entrevista exclusiva con el periodista peruano más longevo desde Los Ángeles, Estados Unidos

Tiene 94 años y una memoria impresionante para su edad. Sigue con su programa El Mundo del Automóvil, desde esta ciudad

Hizo una dupla espectacular con Pocho Rospigliosi, en las transmisiones históricas de Ovación, de Radio El Sol

Despertaba a todo el país a las 5 de la mañana para ver a las voleibolistas en los Juegos Olímpicos Seúl 88

Su frase célebre “A los largo y ancho de territorio nacional”, nació en Checoslovaquia, cuando cubría la Copa Liberación, la cual Perú la gano 4 veces, de cinco

“Las chicas se creyeron ya con la medalla colgada en el pecho, por eso nos ganó Rusia”

1.- ¿Cómo te inicias en el Periodismo?

Me gustó desde que ingresé a la secundaria

2.- ¿En qué colegio estudiaste?

La primaria en el Hipólito Unánue, que quedaba donde es hoy la sede del Partido Aprista Peruano y la secundaria en el Colegio Alfonso Ugarte

3.- ¿Qué año terminaste la secundaria?

En 1950. Yo en el colegio era el maestro de ceremonias, el presentador en las actuaciones.

4.- ¿Y qué pasó al terminar el colegio?

Quería ser periodista. Lo tenía en la sangre. Aunque tenía dos intenciones. O era maestro de escuela o periodista. Y mientras divagaba mi futuro, empecé a escuchar la radio con mucha atención. Asi que no me despegaba de Radio Colonial y en esa emisora estaban Juan Sedó, Alberto Meklemburg y Lucho Palma, a quien le decían Don Rebote

5.- ¿Y dónde naciste?

En la avenida Próceres 842, del Rímac. Mis vecinos eran los Banichs, quienes tenían un taller de mecánica, también los Sánchez, que tenían una sastrería, el papá de Rodolfo Bazán tenía su negocio de arreglar guitarras y se llamaba “El Mago”. Otro que vivía en la avenida Francisco Pizarro, era Perico García, el famoso boxeador, y también Isaac Andrade, el futbolista.

6.- ¿Cómo ingresas al periodismo?

Como te decía, los escuchaba a Sedó, Meklemburg y don Lucho y empleaban tan bien la retórica que las palabras me sonaban raras y a veces no entendía nada y eso que tenía quinto de media.

7.- ¿Y qué hiciste?

Postulé a la universidad de San Marcos en 1957, a la Facultad de Educación y Derecho, e ingresé en el puesto 63. Hice dos años de Pre, en Letras y de ahí elegías la Facultad. Imagínate que mis profesores fueron Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. De ahí elegí la Facultad de Periodismo, que estaba a 150 metros de mi salón. Y enseñaba el doctor Alejandro Miro Quesada. A los tres años me dieron mi título. Yo soy titulado de San Marcos.

8.- Ya con esa base buscaste trabajo…

Claro, entro a Radio Sport, la primera emisora deportiva del Perú. Me recibió el sobrino de Juan Sedó. A los tres meses Meklemburg me dijo que debía relatar los boletines. Un día lo hice en la cabina, pero leía lo que había acumulado de las noticias. Un día se dio cuenta y me arranchó el papel y me dijo no lea, que memorice lo que iba a decir.

9.- ¿Y en el relato?

Me tomaron una prueba y la grabaron. Me dijeron que volviera a la siguiente semana. Y cuando fui por la respuesta, me bajaron el dedo. No me amilané. Después me enteré que no habían escuchado ninguna grabación. Juan Sedó y Meklemburg me dijeron que habían ocultado lo que relaté. Pero me llevaron a una prueba en cancha. Me dieron el micrófono y no me salía una palabra.

10.- Te pusiste nervioso…

Si, estaba muy nervioso. Me prepararon tres meses. En 1959 transmití mi primer partido Municipal – Mariscal Sucre. Elogiaron mi dicción y mi voz. Alberto Meklemburg fue mi maestro en la locución. Ahí nomás me mandaron a Ecuador para trasmitir un torneo de Estrellas Sudamericanas. Regreso de ahí y me enviaron al Sudamericano Juvenil, en Santiago de Chile, a Perú lo dirigía Jorge Orth. Recuerdo que yo transmitía y no tenía retorno. No sabes que pasó…

11.- ¿Qué pasó?

Ahí conocí al “Chupo” Arriola, en el aeropuerto. Jugaba en esa selección, pero fue desconvocado por falta de talla. Nos fuimos conversando en el avión y me preguntó ¿Quién es tu locutor comercial? Nadie, le dije. Yo mismo paso los avisos. Y se ofreció ayudarme (Se ríe). Y me pasó los avisos comerciales

12.- Debutaste bien…

No, al siguiente día me llamó Lucho La Torre y me dijo: Señor Izusqui, su transmisión no ha salido al aire. Me quería morir. Por qué, pregunté. Me dijeron que el señor Oscar Waita, dueño de la radio había fallecido en un accidente. Estábamos de luto y no podíamos sacar la transmisión.

13.- ¿Y qué pasó después?

Me contrató Bernardo Batiesky, quien había comprado la radio y contrató a Eduardo San Román, también. Nos dobló el sueldo. Pero no me sentía a gusto porque se cambió todo y nos fuimos a Radio Inca, ahí formamos un plantel con Lucho La Torre, Huamán de Los Heros, Lucho Muro, el dueño era un japonés.

EN RADIO EL SOL

14.- ¿Y cómo llegas a Radio El Sol?

Fui para hacer un programa automotriz. Por esos años estuve en la Escuela de Policía, como furriel, pero no estuve mucho tiempo. Un día entré a otra oficina y estaban Pocho Rospigliosi y Koko Cárdenas, no los conocía. Ellos ya habían fundado Ovación en 1964.

15.- ¿Y te jalaron para Ovación?

Gastón Guido, uno de los dueños de la radio, me dice: ¿Usted quiere seguir en Radio El Sol?, si le digo. Y me ordena integrarme a Ovación. Si no me consideraba despedido.

16.- ¿Y tu programa de automovilismo?

Se llamaba el Club Radial del Volante y lo hacía antes de eso en Radio Central. Y Nelson Arrunátegui, quien era el gerente general, me felicitó por el programa. Ahí nació más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. Pero agregó que lo único que no le gustaba era el nombre de mi programa. Y me sugirió ponerle El Mundo del Automóvil.

17.- ¿Y ahí arrancaste a ser el relatar estelar de Pocho?

No, yo era el segundo, el estelar era Pancho Lamarque. Pocho siempre lo fastidiaba porque decía: Eres más lento que Pancho Lamarque, porque era cadencioso. Un día hice el semifondo y no llegaba Pancho, para el de fondo. Y Pocho, me pide que me quede y así hice el estelar. Relaté el primer tiempo y cuando llegó Pancho, para el segundo, Pocho le dijo. Hasta aquí nomas, pata. Y lo despidió.

18.- ¿Y cómo nacen esas cuñas de qué hay para comer…?

Nos reuníamos todas las noches. Y sacábamos eso de ¿Qué hay para comer? Pollos y Parrilladas Hilton qué placer. Cuál es la pila, Rayovac, es la pila. A los empresarios les gustaba, más eso que la publicidad misma, con las direcciones de sus negocios. Te cuento una anécdota…

19.- Dale

Un día fuimos con Pocho a Manfin y el dueño se mostraba reacio. Aducía que no tenía presupuesto. Y nosotros le decíamos que iba a vender muchas camisas y ser popular. Como sería, preguntó: Y yo le dije a Pocho: Ponte el saco y me respondió Para qué si mi camisa es Manfin. Y el dueño se volvió loco y dijo: Donde firmo. (Risas)

20.- Cuéntame otra

Pocho no sabía vender publicidad, bah no es que no sabía, no sabía cobrar. Aceptaba lo que le daban. Yo le dije un día, tú has el speach y yo le pongo el precio. Un día fuimos donde Lucho Nieri, quien era él, gerente general de Te Sabú. Nos dijo que quería meter el producto al mercado, pero que no había mucha plata. Quería que le busquemos una frasecita. Y Pocho me mira y me dice: ¿Ahora que te tomas tú? Y yo le respondo: Tomo Té Sabú, jajajaja y así vendíamos la publicidad.

EL GOL DE PERICO

21.- ¿Cómo recuerdas ese gol de Perico?

Me cuentan que hace poco han encontrado el video de ese gol. Un genio Perico. Fue un golazo. Ahí Ovación empezó a ser importante.

22.- ¿Cómo nace la idea de cubrir el Mundial de México 70?

Pocho nos dijo un día, vamos a ir a México 70. El que le había dado la idea fue Oscar Duffour, argentino él. Vendimos 98 avisos, imagínate. No podían salir todos por una sola radio y nos aliamos con Radio América, para poder pasar todos. Por ejemplo, en Ovación pasábamos Coca Cola y en América, Pepsi Cola.

23.- ¿Ganaron mucha plata?

Cualquier cantidad, Mencho. Me compré mi casa en Monterrico y la hice a mi gusto

HABLEMOS DEL VOLEY

24.- ¿Cómo empieza la aventura del vóley?

Yo estaba en Panamericana, con Gigante Deportivo. Genaro Delgado Parker, nos dio dos años para repartirnos el dinero. Como yo era el segundo de Pocho, ganaba muy bien. Pero al tercer año Genarito, se avivó y nos puso a todos en planilla. Me fui cuando me debían 13 quincenas, imagínate.

25.- ¿Y qué hiciste?

Un día en el avión con mi mujer, lo veo a Genaro, quien estaba en Primera Clase. Me metí a verlo y le pregunté cuándo me iba a pagar y me dijo muy suelto de huesos: Nunca. Se rio y me invitó una botella de vino.

26.- ¿Cómo llegas a América Televisión?

Un día me encontré con Rulito Pinasco y me invitó un café en Berisso. Me han pedido que te busque, me dijo. Ya termina tu contrato con Panamericana ¿No?, si le digo. Quieren que vengas al 4, para que transmitas el fútbol y el vóley.

27.- ¿Qué te propusieron?

Transmitir todos los deportes. Y dónde haya deporte usted va a ir, así sea en la China. Y ya no quisieron que transmita por Ovación.

28.- Y viajaste por todo el mundo

Claro. Seúl 87 es la culminación de todas las giras que hizo la selección.

29.- En esos tantos viajes que hacías, nos vimos en Buenos Aires ¿Recuerdas?

Claro, eso fue en el 87, cuando del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, por encargo de Raúl Maraví y Javier Rojas, te pedimos que gestionaras para que el Pato Fillol vaya a Lima por los 50 años del Círculo

30.- Y nos fuimos a sede de Racing, en Avellaneda

Y bajó del auto el presidente ¿Cómo se llamaba?

31.- Juan Distefano

Y bajó con cinco guardaespaldas, jajajaja. No era muy santo el hombre

32.- Dime Lucho, ¿cómo nace esa frase “A lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional”

Eso nació en Checoslovaquia, como transmitía el vóley por la Copa Liberación. Iba a jugar Perú con Corea. No era como ahora. Grabábamos y enviábamos los despachos por Lufthansa. Y un día, Javier Capella, quien me acompañaba por todo el mundo, e hijo del ingeniero que puso la antena de Canal 4. Un día me dice Javier para hacer un avance del partido que viene. Fuimos a una rotonda en la que pasaba el tranvía. Y cuando hablaba haciendo el spot, pasaba el tranvía.

Pero como nace esa frase que hiciste famosa…

Justo ahí, cuando por enésima vez repito: Amigas y amigos de América TV, a lo largo y ancho del territorio nacional

34.- Y esa fue

Así es. Capella me dijo: Siempre empieza así, me gustó esa frase. Y quedó para siempre

35.- Eres consciente que todo el país se despertaba para ver en Seúl, a nuestras chicas

Sí, por la diferencia horaria de 14 horas. Cuando en Perú eran las 5 de la mañana, allá era de noche.

36.- ¿Cual fue tu más grande emoción en Seúl?

Cuando le ganamos a China 3-2. Fue algo indescriptible porque pasábamos a la final cn Rusia

36.- Te voy a hacer una pregunta difícil

Dale, pregunta nomás

37.- ¿Por qué perdimos ante Rusia, en la final de Seúl 88?

Porque las chicas ya tenían colgada en el pecho la medalla de oro, antes de ganarla. Si les ganábamos 2-0 y en el tercero estábamos 12-6. Las rusas se dieron cuenta, parece que se dijeron, estas están confiadas y remontaron.

CON POCHO

38.- ¿Cuántas veces viajaste con Pocho?

Perdí la cuenta

39.- ¿Fue tu gran amigo?

Fue un gran amigo, nos teníamos respeto. Él no me decía Lucho, me decía “Palomeque”. El exceso de azúcar se lo llevó a los 59 años

40.- ¿Cuál fue la cobertura más difícil con Pocho, en el exterior?

Cuando transmitimos el Boca –Cristal, en el 71, por la Copa Libertadores

41.- ¿La noche de la bronca?

Sí, se trompearon casi todos los jugadores, menos Lucho Rubiños y Julio Meléndez

42.- Yo la vi por TV, pero dime que pasó en realidad

Lo privaron a Fernando Mellán y saltaron todos sus compañeros. Y Pocho dijo en su comentario que Mellán había encendido la chispa. Es que se estaban dando con Jorge Coch y él fue quien le cabeceó en la nuca. Después fueron presos todos

43.- Recuerdo que al siguiente día los diarios peruanos le dieron de alma a Pocho

Si, el más fuerte fue Expreso. Le pusieron en la contratapa, el argentino Pocho.

44.- ¿Y qué te decía Pocho?

Más estaba asustado porque el Ministro del Interior, Armando Artola, le prohibió el ingreso al país. Me dijo, acompáñame Palomeque. No me dejes solo. Y me quedé con él hasta que el gobierno de Velasco, le conceda una amnistía.

45.- Yo lo escuchaba desde Argentina, en Ovación, a las 7 de la noche, y pedía perdón al gobierno y aducía que había sido mal interpretado.

46.- ¿Y qué hicieron?

Un día fuimos a cenar a un restaurant y sabes quién estaba en otra mesa

47.- ¿Quién?

Hércules Marthans Garro. ¿Te acuerdas de él? Era uno de los capos de la Policía de Investigaciones. No nos dijo nada, pero supusimos que lo mandaron del gobierno para que nos vigilaran, temiendo que nos escapemos. Así de duro fue el gobierno de Velasco.

48.- Ustedes se asustaron, por cierto

Mira que 15 días estuvimos en Buenos Aires. ¿Sabes quién nos salvó? El doctor Teófilo Salinas Fuller, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El interpuso sus oficios con Velasco, mostró videos en Palacio y parece que se les ablandó el corazón y pudimos retornar a Lima

49.- Supongo que Pocho, quedó traumado

Imagínate. No era fácil, ni en deportes, hacer periodismo por esos años

50.- ¿Pocho fue un genio?

Para el Mundial de México 70 teníamos solo cuatro credenciales. Y fuimos 14, imagínate. Los cuatro con credencial entraban y después por la ventana tiraban sus credenciales para que entren los demás, jajajaja. Esas cosas, tenía Pocho, era mosca.

PING PONG

51.- Vamos a hacer un ping pong

De acuerdo

52.- ¿Quién para ti fue el mejor futbolista peruano de todos los tiempos?

Lolo Fernández

53.- El mejor entrenador peruano

Marcos Calderón, el único técnico peruano que nos llevó a un mundial

54.- El mejor relator que admiraste

Fioravanti, el argentino. Ubicaba al oyente en el sitio donde estaba el esférico

55.- El mejor conductor de radio

Pocho Rospigliosi

56.- El mejor gol que viste

El de Toto Terry, al argentino Musimesi. Le gritó al Chino Rivera, pásamela, el arquero se distrajo y la clavó en un ángulo.

57.- Un genio del fútbol peruano

Roberto Chale. Sabia a quien darle pase antes que le llegue la pelota. A él y a Terry, siempre los admiré, si hubiesen nacido en esta época serían multimillonarios.

58.- El mejor partido que transmitiste

Perú – Bulgaria, en México 70, el gol del Nene Cubillas, que nos dio la victoria 3-2

59.- Vamos con la selección peruana de todos los tiempos. ¿El mejor arquero?

Carlos Ganoza, el Pez Volador, de Universitario

60.- El mejor lateral derecho

Norberto Solano

61.. Los centrales

El Mariscal Da Silva y Guillermo Delgado

62.- ¿Lateral izquierdo?

Nicolás Fuentes

63.- ¿Volante de contención?

Víctor “El Conejo” Benítez,

64.- ¿Volantes de armado?

Roberto Chale y César Cueto

65.- ¿Enganche?

El Nene Cubillas

66.- ¿Y arriba?

Perico León y Lolo Fernández

EN EL MUNDO DE LOS AUTOS

67.- El mejor automovilista de circuito?

Pitty Block

68.- ¿En Caminos del Inca?

Henry Bradley, superó a su padre. Tenía velocidad, conocimiento y era un mecánico extraordinario. El creó la suspensión de los vehículos de carrera

La mejor voleibolista de todos los tiempos

Lucha Fuentes. A Gaby la hizo voleibolista Man Bok Park

70.- El mejor atleta

Leónidas Botiquín

71.- El mejor boxeador

Mauro Mina, por lo que hizo.

72.- El mejor basquetbolista

Ricardo Duarte

73.- El mejor periodista

Pocho Rospigliosi, por lo popular

74.- Lucho Barrios o Pedrito Otiniano

Lucho Barrios

75.- Rómulo Varillas o el Zambo Cavero

El Zambo Cavero

76.- Julio Iglesias o Rafael

Rafael, dominaba el escenario

77.- Cristiano Ronaldo o Messi

Messi, por escandalo

78.- ¿Pelé o Maradona?

Pelé es el primer Rey del Fútbol. Y lo será por muchos años más

79.- ¿Pocho?

El periodista deportivo más popular de todos los tiempos

80.- Gracias Lucho

A ti Mencho. Me has hecho volver a vivir y nunca olvido a mi querido Perú, a lo largo y ancho del territorio nacional.