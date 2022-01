Luis Abram: “Voy a dejar todo en la cancha”

Luis Abram fue oficializado como nuevo refuerzo del Cruz Azul de México, el zaguero nacional será dirigido por Juan Reynoso

Llegó a tierras aztecas. Luis Abram fue oficializado como nuevo refuerzo del Cruz Azul de México, el zaguero nacional será dirigido por Juan Reynoso. El ex defensor central del Granada de España manifestó que quiere dejar todo en la cancha y pelear títulos con la Máquina Cementera.

Abram dijo lo siguiente tras su llegada al Cruz Azul, uno de los equipos más grande del fútbol mexicano: “Cruz Azul es un equipo grande. Pelea por títulos, un equipo muy conocido a nivel de América, en España también, muy contento de llegar aquí, con mucha ilusión.

En ese sentido, agregó que siempre espero la oportunidad de jugar en un equipo grande como de Reynoso: “Uno de chico siempre quiere jugar en un equipo grande, así que me explicaron el proyecto, sabía yo de la magnitud del club y no lo dudé”.

NUEVO ZAGUERO DE LA MAQUINA:

El defensor nacional habló de lo que significa Juan Reynoso como entrenador: “Es un técnico muy exitoso, no he tenido la suerte de que me dirija, hoy se concreta y con mucha ilusión. Primero adaptarme, conocer a mis compañeros, adaptarme a la idea que quiere el entrenador y aportar”.

Por último, mandó un mensaje para toda la fanaticada del uno de los cuadros más populares de todo México: “Voy a dejar todo adentro de la cancha para conseguir los objetivos del club”.